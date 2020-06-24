العمليات المشتركة تؤكد تعاون البيشمركة خلال عملية أبطال العراق

أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، أمس الثلاثاء، وجود تعاون كبير بين البيشمركة والتحالف الدولي من جهة والجيش الاتحادي من جهة اخرى خلال عمليات أبطال العراق بمرحلتها الثالثة التي انطلقت الاثنين.

وقال الخفاجي: “الجيش العراقي لم يتأثر بجائحة كورونا وأن الاستعدادات والإمكانيات والقدرات متخذة لملاحقة عصابات داعش الإرهابية والقضاء على تواجدها”.

وأضاف الخفاجي أن “الجيش والقوات الأمنية على أتم الاستعداد وهناك تعاون كبير من قبل التحالف الدولي وإقليم كردستان وخصوصا البيشمركة”، موضحًا أن “المطاردة مستمرة لاسيما وأن معرفتنا كاملة لما تمتلكه داعش وأماكن تواجدها وماهية قدراتها”. بدوره، أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، على ضرورة تفعيل آلية التنسيق المشترك بين الجيش والبيشمركة.

وقال مكتب بارزاني في بيان إن الأخير “استقبل، وفدًا أمريكيًا برئاسة كبير مسؤولي الشؤون الدفاعية والملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى العراق الجنرال إرنيست تايكرت”.

وأضاف البيان، أنه “جرى في مستهل اللقاء، بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، والتأكيد على أهمية وجود تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي”.

وأكد تايكرت، بحسب البيان، “استمرار بلاده بتقديم الدعم لقوات البيشمركة التي لعبت دورًا محوريًا في التصدي للإرهاب في المنطقة”، مشيدًا بـ”الخطوات الإصلاحية التي تقوم بها حكومة إقليم كردستان ولا سيما في وزارة البيشمركة”.

وأشار تايكرت إلى أن “إقليم كردستان حليف مهم وستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة”.

ودمر طيران الجيش العراقي أثناء عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة امس الثلاثاء، (23 حزيران 2020)، وكرًا لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني في بيان بأن “طيران الجيش وأثناء عملية أبطال العراق بمرحلتها الثالثة تمكن من تدمير وكر لعصابات داعش الارهابية ضمن قاطع قيادة عمليات صلاح الدين”.

وجاء في بيان لإعلام الحشد الشعبي ان “قوات الحشد الشعبي بمختلف صنوفها والقوات الامنية وبإسناد طيران الجيش والقوة الجوية باشرت باليوم الثاني من عمليات أبطال العراق نصر السيادة الثالثة لتفتيش وتأمين المناطق الرابطة بين شرقي صلاح الدين وغربي ديالى وجنوب غربي كركوك”.

وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت الاثنين (22 حزيران 2020)، نتائج عمليات أبطال العراق في مرحلتها الثالثة بإتمام يومها الأول.