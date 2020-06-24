الكهرباء تتحدث عن العقود والأجور

اعلنت وزارة الكهرباء، عن إرسال كتاب لتحويل نفقات العقود والأجور اليومية إلى الاستثمارية ضمن موازنة عام 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “الوزارة جادة في تأمين مستحقات العقود والأجراء اليوميين الذين تم التعاقد معهم لغاية 15 آذار الماضي”، لافتا إلى أنها “تنتظر إطلاقها من قبل وزارة المالية”.

وأضاف أن “وزارة الكهرباء أرسلت كتبا إلى مجلسي الوزراء والنواب لغرض تضمين التخصيصات المالية للعقود والأجور اليومية وتحويلهم من النفقات الاستثمارية إلى التشغيلية في موازنة عام 2020”.