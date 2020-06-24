Posted on by

الكهرباء تتحدث عن العقود والأجور

اعلنت وزارة الكهرباء، عن إرسال كتاب لتحويل نفقات العقود والأجور اليومية إلى الاستثمارية ضمن موازنة عام 2020.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي في تصريح لوسائل اعلامية حكومية، ان “الوزارة جادة في تأمين مستحقات العقود والأجراء اليوميين الذين تم التعاقد معهم لغاية 15 آذار الماضي”، لافتا إلى أنها “تنتظر إطلاقها من قبل وزارة المالية”.

وأضاف أن “وزارة الكهرباء أرسلت كتبا إلى مجلسي الوزراء والنواب لغرض تضمين التخصيصات المالية للعقود والأجور اليومية وتحويلهم من النفقات الاستثمارية إلى التشغيلية في موازنة عام 2020”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close