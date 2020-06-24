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النزاهة تستطلع آراء المواطنين حول فعالية المجتمعي المدني في مكافحة الفساد

كشف استطلاعٌ أجرته هيئة النزاهة الاتحاديَّة أن حوالي نصف ممن جرى استطلاع آرائهم يعتقدون أن المجتمع المدنيَّ يمارس دوره الحقيقيَّ في مكافحة الفساد.

دائرة البحوث في الهيئة أشارت إلى تنفيذها استطلاعاً للرأي على الموقع الإلكترونيِّ الرسميِّ للهيئة؛ للوقوف على آراء المواطنين بشأن ممارسة المجتمع المدنيِّ لدوره الحقيقي في ميدان مكافحة الفساد، مبيِّنةً أنَّ (49,33%) من المستطلعة آراؤهم اتفقوا على ذلك وكانت إجابتهم (نعم)، فيما ذهب (35,23%) إلى عدم ممارسة المجتمع المدني لدوره الحقيقيِّ في مكافحة الفساد، ونفى (15,44%) علمهم بما إذا كان المجتمع المدنيُّ يمارس دوره في هذا المجال من عدمه.

وأضافت الدائرة إن دائرتي التعليم والعلاقات العامَّة والعلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّـة والأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد شاركت بتنفيذ الجانب الميدانيِّ من الاستطلاع من خلال الفعاليَّات التي أقامتها تلك الدوائر.

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