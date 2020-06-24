تسجيل 1826 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، أمس الثلاثاء، تسجيل 1826 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت (المدى) نسخة منه، إنه “تم فحص (10672) نموذجا في كافة المختبرات المختصة لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988)”. واضاف “مختبرات وزارة الصحة والبيئة سجلت (1826) إصابة في العراق موزعة كالتالي: بغداد / الرصافة 169، بغداد / الكرخ 402، مدينة الطب 15، النجف الأشرف 76، السليمانية 262، أربيل 34، دهوك 3، كربلاء 54، كركوك 50، ديالى 39، واسط 38/ بابل45، البصرة 138، ميسان105، الديوانية 125، ذي قار225، الأنبار 15، نينوى 5، صلاح الدين 26”. وسجلت الوزارة 968 حالة شفاء، مقابل 84 حالة وفاة. وبهذا اصبح مجموع الاصابات الكلي “34502” منها “15753” حالة تماثلت للشفاء، فيما يرقد في المستشفيات “17498”. وبلغ مجموع الوفيات 1251.