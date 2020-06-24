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صحة كركوك: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 749

 

أكد المتحدث باسم مديرية صحة كركوك، اليوم الثلاثاء، ان اجمالي عدد الاصابات بفيروس «كورونا» المستجد وصل الى 749 حالة، بالاضافة الى 27 حالة وفاة منذ ظهور اول إصابة في كركوك.

وقال سامان يابه : “ان اجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في كركوك لحد الان وصل الى 749 حالة ، 510 منهم لا يزالون يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تماثلت 212 حالة للشفاء التام، الى جانب وفاة 27 حالة”.

وأضاف يابه، “فقط يوم امس الاثنين، تم تسجيل 39 اصابة جديدة وحالتي وفاة ، مع تماثل 18 للشفاء التام، ومغادرتهم المستشفى”.

لا تزال الاجراءات الوقائية مستمرة في كركوك، وقد تم فتح مستشفى خاص باستقبال مصابي كورونا في منطقة الحي الصناعي بالاضافة الى مستشفى كركوك العام بعد تفاقم اعداد المصابين بهذا الوباء.

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