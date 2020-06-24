طابع وتمثال نصفي يخلدان نجم الكرة أحمد راضي

أصدرت الحكومة، أمس الثلاثاء، قرارا بتكريم نجم الكرة الراحل أحمد راضي.

وقال وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، في بيان إنه “اتفق مع وزارة الاتصالات على إصدار طابع تذكاري يخلد اسم فقيد الكرة العراقية أحمد راضي”.

وتابع درجال، قائلا: “الطابع الذي سيتم إصداره سيحمل صورة الكابتن أحمد راضي، الذي توفي اثر إصابته بجائحة فايروس كورونا المستجد”.

وأوضح بقوله: “يأتي ذلك استذكارًا لروح الفقيد الذي رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية، وحقق العديد من الإنجازات خليجيا وعربيا وآسيويا، خاصة وأنه اللاعب الوحيد الذي أحرز هدفا في شباك بلجيكا في نهائيات كأس العالم في المكسيك 1986”.

وقال وزير الرياضة: “الوزارة لم تألو جهدا إلا ووضعته في خدمة الرياضيين والشباب، وأن الظروف الصعبة التي يمر بها العراق لن تكون إلا محطة للإبداع وتقديم الدعم والإسناد لهذين القطاعين المهمين”.

وكانت وزارة الثقافة العراقية قد قررت أيضا إنشاء تمثالين نصفيين للاعبين الراحلين أحمد راضي وعلي هادي اللذين وافتهما المنية إثر إصابتهما بفيروس كورونا.