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مسلحو العمال الكوردستاني يغلقون مركزاً للشرطة في البعاج ويطردون منتسبيه

ويتواجد مسلحو  العمال الكوردستاني في منطقة شنكال (سنجار) الى جانب ميليشيات الحشد الشعبي وبموافقة الحكومة العراقية ، ويستلم مسلحوه رواتبهم من بغداد .

وقال النقيب ساجد حسن بان” مسلحين محليين تابعين لحزب العمال الكوردستاني في منطقة سنجار رفضوا فتح مركز للشرطة في ناحية القحطانية التي بدأت العائلات الايزيدية بالعودة اليها ” ، مضيفاً ” قام مسلحون من الحزب بايصال المنتسبين المتواجدين بالمركز حتى الشارع العام الواقع بين ناحية القحطانية وقضاء البعاج وابلغوهم بعدم العودة” .

وأضاف النقيب حسن ، ان ” مفاوضات تجري حالياً لتأمين عودة المنتسبين واعادة فتح المركز “.

 

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