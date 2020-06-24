مسلحو العمال الكوردستاني يغلقون مركزاً للشرطة في البعاج ويطردون منتسبيه

افاد مصدر امني في شرطة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK قاموا بطرد منتسبي مركز شرطة القحطانية التابعة لقضاء البعاج (غرب الموصل) بعد يوم واحد من افتتاحه .

افاد مصدر امني في شرطة نينوى ، اليوم الثلاثاء ، ان مسلحي حزب العمال الكوردستاني PKK قاموا بطرد منتسبي مركز شرطة القحطانية التابعة لقضاء البعاج (غرب الموصل) بعد يوم واحد من افتتاحه .

ويتواجد مسلحو العمال الكوردستاني في منطقة شنكال (سنجار) الى جانب ميليشيات الحشد الشعبي وبموافقة الحكومة العراقية ، ويستلم مسلحوه رواتبهم من بغداد .

وقال النقيب ساجد حسن بان” مسلحين محليين تابعين لحزب العمال الكوردستاني في منطقة سنجار رفضوا فتح مركز للشرطة في ناحية القحطانية التي بدأت العائلات الايزيدية بالعودة اليها ” ، مضيفاً ” قام مسلحون من الحزب بايصال المنتسبين المتواجدين بالمركز حتى الشارع العام الواقع بين ناحية القحطانية وقضاء البعاج وابلغوهم بعدم العودة” .

وأضاف النقيب حسن ، ان ” مفاوضات تجري حالياً لتأمين عودة المنتسبين واعادة فتح المركز “.