وزير صحة كوردستان: «كورونا» ينتشر داخل المجتمع بشكل واسع

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجد ينتشر بشكل واسع داخل المجتمع، وفيما حدد السبيل الأمثل لمواجهة الوباء ، دعا إلى فرض حظر للتجوال لمدة زمنية معينة

أكد وزير الصحة في حكومة إقليم كوردستان الدكتور سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء، أن فيروس «كورونا» المستجد ينتشر بشكل واسع داخل المجتمع، وفيما حدد السبيل الأمثل لمواجهة الوباء ، دعا إلى فرض حظر للتجوال لمدة زمنية معينة

برزنجي قال في مؤتمر صحفي في أربيل: «هناك في الوقت الحالي تصاعد واسع لانتشار فيروس كورونا المستجد داخل المجتمع»، مشيراً إلى تزايد الإصابات بالفيروس وظهور أعراض شديدة لدى بعض المصابين، ونسب نقل العدوى المخيفة، عازياً ازدياد أعداد الإصابات وتفشي الفيروس إلى رفع الإجراءات التي كانت مفروضة سابقاً والتراخي في تطبيق التعليمات.

وزير صحة إقليم كوردستان، دعا إلى فرض حظر للتجوال لمدة زمنية معينة، مع الأخذ بنظر الاعتبار الضرورات المعيشية للمواطنين.

وذكر أنه «ينبغي أن تتم إعادة تشديد الإجراءات مثلما كان الحال في بداية ظهور الفيروس»، مطالباً بالإبقاء على الإجراءات المشددة ومنع التنقل بين المحافظات.

كما لفت د. برزنجي إلى ضرورة تعليق الدوام في القطاعين العام والخاص بشكل مؤقت. مشيراً إلى أن تخفيف الاجراءات أدى إلى أن تكون نسبة المصابين بالفيروس أكثر من المتعافين بشكل كبير.

وأشار برزنجي إلى أن «أفضل وسيلة لتقليل زخم الوباء تكمن في خلق التباعد وزيادة المسافة بين الناس، مع ارتداء الكمامات واستمرار إجراء الفحوصات».

وبين أن «الشكل الجديد لحظر التجوال يتجلى في زيادة المسافة بين أفراد المجتمع من أجل التقليل من خطر نقل عدوى الفيروس قدر المستطاع».

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان أعلنت اليوم تسجيل 11 وفاة و299 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال اليوم الماضي.