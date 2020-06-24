18 ألف موظف مزدوج الراتب في التربية فقط!

اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء أمس الثلاثاء، عن وجود 18 ألف موظف مزدوج الراتب في وزارة التربية فقط، فيما اكد صعوبة إضافة أية درجات وظيفية وفق المؤشرات الاقتصادية الحالية.

وذكر أحمد ملا طلال في مؤتمر صحفي تابعته (المدى) ان “جهات التدقيق دققت 5 آلاف من الـ18 الف التي وصلت معلومات عن تقاضيهم أكثر من راتب، وان هنالك لجنة مختصة ستعمل على الكشف عن مزدوجي الرواتب في كافة المؤسسات الحكومية”.

وفي سياق آخر، قال ملا طلال ان “مجلس الوزراء قرر اعتماد درجة نصف السنة درجة نهائية للنجاح في الامتحانات العامة لطلبة الصف الثالث المتوسط للعام الدراسي الحالي 2019-2020، والسماح للراسبين بأداء امتحانات الدور الثاني في جميع المواد التي رسبوا فيها”.

الى ذلك قال ملا طلال ان “مجلس الوزراء خول وزير الصحة في التعامل مع جائحة كورونا”، مبينًا ان “العراق سيتسلم مساعدات ومستلزمات طبية من دولة الإمارات”.

وافاد ان “هناك جهودا كبيرة تبذل من أجل افتتاح 4 مستشفيات في بابل والنجف وكربلاء وذي قار”. ونوه الى ان “الحكومة تعمل على إنجاز مستشفى القوات المسلحة بالقريب العاجل في العاصمة بغداد”.

واضاف المتحدث باسم رئيس الحكومة ان “العراق سلم تركيا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة حول التدخل العسكري شمالي العراق”.

وبشأن الملفات العالقة بين بغداد واربيل ذكر ملا طلال ان “كل الملفات العالقة بين بغداد واربيل خاضعة للحوار وسيتم التعامل معها وفق الدستور”.