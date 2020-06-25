النزاهة تكشف شبهة تلاعب واختلاس بسلفة تشغيلية مقدراها 6 مليار دينار ونصف

أكاديمية النزاهة تدعو الدول لعدم رفض طلبات المساعدة القانونيَّة لاسترداد المتهمين بسبب ازدواج الجنسيَّة

كشفت الهيئة عن تنفيذها عمليَّة ضبط معاملات صرف السلفة التشغيليَّـة لدائرة صحَّة صلاح الدين لشهر آذار الماضي البالغ مقدارها أكثر من (6,500,000,000) مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن العمليَّة التي نفَّذها فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين بالتعاون مع مديرية تحقيق الهيئة في بغداد، بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، أشارت إلى أنَّ فريقاً تدقيقياً من المكتب قام بضبط النسخ الأصليَّة لـ(125) معاملة لصرف السلف التشغيليَّـة خلال شهر آذار، مُبيِّنةً أن الفريق انتقل إلى مصرف الرشيد في المحافظة؛ للحصول على كشف الحساب المصرفيِّ الخاصِّ بالدائرة ونسخ التمويل الخاصَّة بالمُدَّة المذكورة.

وتابعت الدائرة إن الفريق تمكَّن من ضبط سجلات الإدخال والإخراج المخزنيِّ في دائرة صحة المحافظة، وكشف وجود نقصٍ في الموادِّ بأكثر من (600,000,000) مليون دينار، فضلاً عن وجود حالات مغالاةٍ في أسعار الشراء، مُبيِّنةً قيامه بضبط وصولات صرفٍ وهميَّةٍ لشراء الوقود بمبلغ يصل إلى (500,000,000) مليون دينار خلال المُدَّة ذاتها، لافتةً إلى قيام الفريق التدقيقيِّ بالكشف عن عدم تجهيز أيَّة مادةٍ من الوقود من دائرة المُنتجات النفطيَّـة.

وفي سياق آخر، وفي إطار إيجاد الحلول لخروج الحكومة من الأزمة والضائقة المالية بتوفير موارد مالية، بحثت الأكاديمية العراقيَّة لمكافحة الفساد في الهيئة أثر ازدواج الجنسية في استرداد المتهمين بقضايا فساد، فضلاً عن تذليل العقبات أمام استرداد المتهمين وأصول العراق المهربة.

جاء ذلك في الندوة العلمية التي عقدتها الأكاديميَّة عبر المنصات الرقميَّة، وبمشاركة عدد من المختصين في ميدان مكافحة الفساد والاسترداد، وثلة من أستاذة الجامعات العراقية.

المعاون العلمي للمدير العام للأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد الدكتورأمجد ناظم صاحب قدَّم ورقة بحثية اضطلعت ببيان الصعوبات والمُعوِّقات التي قد تحدثها مسألة ازدواج الجنسيَّة في الاسترداد، مشيراً إلى عدم تعاون بعض الدول مع العراق في استرداد أمواله المهربة والمتهمين الذين يقيمون في تلك الدول، عازياً ذلك لازدواج الجنسية وتعارض القوانين بين الدول الذي قد يمنع تسليم المتهمين أو محاكمتهم في دولةٍ أخرى، فضلاً عن دوافع أخرى، داعياً لتذليل العقبات أمام استرداد، ودعوة الدول الأعضاء والأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد إلى عدم رفض طلبات المساعدة القانونيَّة لأسبابٍ تتعلَّق بازدواج الجنسيَّة.