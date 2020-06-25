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العراق يسجل رقما قياسياً جديداً .. 2200 إصابة بكورونا في 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (11445) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433).

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2200) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة   177

بغداد / الكرخ     371

مدينة الطب        8

النجف            96

السليمانية         229

أربيل              70

كربلاء             55

كركوك              123

ديالى                89

واسط                189

بابل                86

البصرة            242

ميسان              136

الديوانية             81

ذي قار               136

الأنبار              14

نينوى              40

صلاح الدين        28

المثنى                30

وأشارت إلى تماثل 1061 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، وكما يلي:

بغداد الرصافة   178

بغداد الكرخ     116

النجف           36

السليمانية       8

أربيل          59

دهوك         12

كركوك      41

كربلاء        32

ديالى          20

واسط          22

البصرة       12

ميسان         119

بابل           59

ذي قار        241

الديوانية      85

الأنبار        6

نينوى       5

صلاح الدين   1

المثنى      9

وذكر البيان تسجيل 79 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة   13

بغداد الكرخ     8

مدينة الطب      3

النجف           2

السليمانية       9

أربيل            2

كربلاء          4

كركوك         1

ديالى            3

واسط          3

البصرة        3

ميسان        6

بابل           2

الديوانية       2

ذي قار        16

صلاح الدين    2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 36702، ومجموع حالات الشفاء 16814، والراقدين الكلي 18558، والراقدين في العناية المركزة 281، ومجموع الوفيات 1330.

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