العراق يسجل رقما قياسياً جديداً .. 2200 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 79 وفاة و2200 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو رقم قياسي جديد بعد الاصابات خلال يوم واحد .

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الأربعاء، تسجيل 79 وفاة و2200 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو رقم قياسي جديد بعد الاصابات خلال يوم واحد .

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (11445) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433).

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2200) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 177

بغداد / الكرخ 371

مدينة الطب 8

النجف 96

السليمانية 229

أربيل 70

كربلاء 55

كركوك 123

ديالى 89

واسط 189

بابل 86

البصرة 242

ميسان 136

الديوانية 81

ذي قار 136

الأنبار 14

نينوى 40

صلاح الدين 28

المثنى 30

وأشارت إلى تماثل 1061 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، وكما يلي:

بغداد الرصافة 178

بغداد الكرخ 116

النجف 36

السليمانية 8

أربيل 59

دهوك 12

كركوك 41

كربلاء 32

ديالى 20

واسط 22

البصرة 12

ميسان 119

بابل 59

ذي قار 241

الديوانية 85

الأنبار 6

نينوى 5

صلاح الدين 1

المثنى 9

وذكر البيان تسجيل 79 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 13

بغداد الكرخ 8

مدينة الطب 3

النجف 2

السليمانية 9

أربيل 2

كربلاء 4

كركوك 1

ديالى 3

واسط 3

البصرة 3

ميسان 6

بابل 2

الديوانية 2

ذي قار 16

صلاح الدين 2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 36702، ومجموع حالات الشفاء 16814، والراقدين الكلي 18558، والراقدين في العناية المركزة 281، ومجموع الوفيات 1330.