العراق يسجل رقما قياسياً جديداً .. 2200 إصابة بكورونا في 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان ، إنه تم فحص (11445) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (477433).
أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2200) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 177
بغداد / الكرخ 371
مدينة الطب 8
النجف 96
السليمانية 229
أربيل 70
كربلاء 55
كركوك 123
ديالى 89
واسط 189
بابل 86
البصرة 242
ميسان 136
الديوانية 81
ذي قار 136
الأنبار 14
نينوى 40
صلاح الدين 28
المثنى 30
وأشارت إلى تماثل 1061 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، وكما يلي:
بغداد الرصافة 178
بغداد الكرخ 116
النجف 36
السليمانية 8
أربيل 59
دهوك 12
كركوك 41
كربلاء 32
ديالى 20
واسط 22
البصرة 12
ميسان 119
بابل 59
ذي قار 241
الديوانية 85
الأنبار 6
نينوى 5
صلاح الدين 1
المثنى 9
وذكر البيان تسجيل 79 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :
بغداد الرصافة 13
بغداد الكرخ 8
مدينة الطب 3
النجف 2
السليمانية 9
أربيل 2
كربلاء 4
كركوك 1
ديالى 3
واسط 3
البصرة 3
ميسان 6
بابل 2
الديوانية 2
ذي قار 16
صلاح الدين 2
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 36702، ومجموع حالات الشفاء 16814، والراقدين الكلي 18558، والراقدين في العناية المركزة 281، ومجموع الوفيات 1330.