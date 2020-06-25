رابطة المرأة العراقية تطالب باتخاذ تدابير عاجلة لإنقاذ الأرامل وأسرهن

أصدرت رابطة المراة العراقية بياناً بمناسبة اليوم العالمي للأرامل طالبت فيه الحكومة الاهتمام بهذه الشريحة التي تعاني من مشاكل كبيرة بسبب فايروس كورونا وجاء في البيان الصادر أمس الاربعاء أن الأمم المتحدة خصصت يوم الثالث والعشرين من حزيران من كل عام يوماً عالمياً للأرامل ،

وهو يوم يتطلب المزيد من العمل الحثيث والجهود الاستثنائية لمواجهة الفقر والظلم والحيف الذي تتعرض له الملايين من الأرامل وعوائلهن في العديد من البلدان خصوصاً تلك البلدان التي شهدت حروب ونزاعات وصراعات مستمرة مثل العراق الذي يعتبر بلد المليون والنصف أرملة من النساء اللواتي فقدن الشريك الذي كان يساعدهن في توفير الاحتياجات الأساسية ، والذي يعتبر خسارة مريرة و كبيرة لهن في آن واحد.

وأضاف البيان : ومع استمرار جائحة كورونا ( كوفيد – 19 ) تتفاقم المعاناة بسبب عدد الوفيات ، والتي تسببت في ترميل الكثير من النساء ، مما يجعل أوضاع الأرامل أكثر تعقيداً ويزيد من معاناتهن مع انعدام مصادر الدعم الاجتماعي والاقتصادي والأسري المعتادة، وغياب التدابير والاجراءات العاجلة التي تجعلهن قادرات على مواجهة التحديات وضغوط الحياة.

وأكدت الرابطة أن قضية الأرامل واحتياجاتهن لاتزال غائبة عن مكاتب واضعي السياسات ، الذي مازال شغلهم الشاغل هو الصراع المستمر حول المناصب والمنافع والامتيازات التي أرهقت ميزانية الدولة وهدرت المال العام بسبب الفساد، وهذا ما أشار اليه وللأسف الشديد تصريح لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية التي تقر بعجزها عن تحسين وضع ملايين الأرامل والايتام نظراً لتعطيل عملها بسبب التوافقات السياسية والمحاصصة الطائفية داخل مجلس النواب والذي يحول دون تقديم المساعدة للأرامل والايتام والتقاطعات الكثيرة حول مشاريع القوانين التي تخص الاسرة العراقية.

وطالبت رابطة المرأة العراقية وبمناسبة هذا اليوم ، الحكومة العراقية بأتخاذ إجراءات عاجلة تؤكد فيها على الوفاء بالتزاماتها بكفالة حقوق الأرامل المنصوص عليها في القانون الدولي الذي تضمنته اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ، ومعالجة نقاط الضعف في النظم والقوانين بما يكفل حماية حقوق الأرامل ومساعدتهن في اللجوء إلى العدالة للحصول على تعويضات تحميهن من العنف والعوز والاستغلال وسوء المعاملة ، وتقديم الدعم الكامل لهن في سياق خطط العمل للتعجيل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما دعت الحكومة الى وضع برامج لتمكين الأرامل في المناطق التي تحررت من داعش بما يساعد في تعليمهن وتمكينهن وإيجاد فرص عمل تتيح لهن بناء حياة آمنة ، وتجعلهن قادرات على المشاركة في عمليات الاعمار وبناء السلام لضمان إسهامهن في تحقيق السلام والأمن المستدامين على ضوء قرار مجلس الأمن الدولي 1325.

فيما وجهت رسالة الى المجتمع الدولي لحث الحكومة والبرلمان من أجل اتخاذ تدابير عاجلة وآنية لتقديم المساعدة المادية والمعونة الغذائية للأسر التي تضررت من إجراءات الحظر بسبب جائحة كورونا وبالأخص الأرامل وعوائلهن ، ومتابعة العمل الجاد عبر تخصيص صندوق لتقديم الرعاية والدعم الكامل للنساء الارامل لضمان توفير احتياجاتهن الأساسية واستقرار أسرهن ، الى جانب وضع الخطط والبرامج التي تساهم في تأهيلهن وتمكينهن اقتصادياً ، والاهتمام بملف المرأة ووضع المعالجات الملموسة لضمان الاستقرار والعيش الكريم لجميع النساء العراقيات.