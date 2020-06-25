سياسي عراقي يطالب سلطات بلاده بطرد مسلحي PKK من سنجار .. لسببين !

PKK في قضاء شنكال (سنجار) ومحيطها، مطالبا السلطات العراقية بطرد مسلحي الحزبمن المنطقة، لتجنب التدخل التركي من جهة ، وللسماح بعودة النازحين من جهة أخرى.

كشف محافظ نينوى الأسبق والقيادي في جبهة الانقاذ والتنمية أثيل النجيفي ، اليوم الثلاثاء ، عن

وكتب النجيفي في منشور على صفحته في (فيس بوك) اليوم الأربعاء 24 يونيو/ حزيران ن “سنجار بنواحيها سنوني وخانصور وناحية القحطانية التابعة لقضاء بعاج في نينوى يسيطر عليها حزب العمال ( البككة ) باذرعه المختلفة”.

وبين النجيفي أن “هناك ادارات محلية فرضها العمال الكوردستاني لا ترتبط بالدولة العراقية باي رابط اداري لا من خلال نينوى ولا اقليم كوردستان” ، مؤكدا أن ” أمنهم ، وعلاقاتهم ، كلها مع اجنحة حزب العمال في سوريا” ، مشيرا إلى أن هذا الوضع من أهم أسباب تعذر عودة النازحين لتلك المنطقة .

ودعا محافظ نينوى الأسبق الجيش العراقي إلى ” طرد هذه الفصائل من سنجار وإعادة ارتباطها بنينوى”. مشددا على أن ذلك “سيؤدي إلى عدم وجود أي مبرر للتدخل التركي العسكري في العراق”.

كما يفرض العمال الكوردستاني هيمنته على مناطق واسعة في قضاء مخمور، تعرضت لقصف تركي خلال الأسبوع الماضي.