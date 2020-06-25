لليوم الثاني .. ارقام قياسية في الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 107 وفاة و2437 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو رقم قياسي جديد بعدد الاصابات خلال يوم واحد .
وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (11370) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803).
وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2437) إصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 239
بغداد / الكرخ 365
مدينة الطب 23
النجف 60
السليمانية 173
أربيل 41
دهوك 2
كربلاء 113
كركوك 60
ديالى 81
واسط 220
بابل 70
البصرة 276
ميسان 162
الديوانية 228
ذي قار 262
الأنبار 11
نينوى 14
صلاح الدين 17
المثنى 20
وأشارت إلى تماثل 1237 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، وكما يلي:
بغداد الرصافة 91
بغداد الكرخ 270
مدينة الطب 23
النجف 54
أربيل 27
كركوك 21
كربلاء 80
ديالى 82
واسط 14
البصرة 72
ميسان 82
بابل 54
ذي قار 240
الديوانية 92
الأنبار 8
نينوى 3
صلاح الدين 24
وذكر البيان تسجيل 107 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 14
مدينة الطب 6
النجف 4
السليمانية 4
كربلاء 4
كركوك 3
ديالى 8
واسط 2
البصرة 6
ميسان 15
الديوانية 1
ذي قار 11
المثنى 2
نينوى 2
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 39139، ومجموع حالات الشفاء 18051، والراقدين الكلي 19651، والراقدين في العناية المركزة 234، ومجموع الوفيات 1437.
وكانت وزارة الصحة العراقية ، أعلنت مساء الأربعاء، تسجيل 79 وفاة و2200 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة ، وهو رقم قياسي بعدد الاصابات خلال يوم واحد .