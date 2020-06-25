لليوم الثاني .. ارقام قياسية في الاصابات والوفيات بكورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 107 وفاة و2437 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو رقم قياسي جديد بعدد الاصابات خلال يوم واحد .

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (11370) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (488803).

وأضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2437) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 239

بغداد / الكرخ 365

مدينة الطب 23

النجف 60

السليمانية 173

أربيل 41

دهوك 2

كربلاء 113

كركوك 60

ديالى 81

واسط 220

بابل 70

البصرة 276

ميسان 162

الديوانية 228

ذي قار 262

الأنبار 11

نينوى 14

صلاح الدين 17

المثنى 20

وأشارت إلى تماثل 1237 حالة للشفاء خلال اليوم الماضي، وكما يلي:

بغداد الرصافة 91

بغداد الكرخ 270

مدينة الطب 23

النجف 54

أربيل 27

كركوك 21

كربلاء 80

ديالى 82

واسط 14

البصرة 72

ميسان 82

بابل 54

ذي قار 240

الديوانية 92

الأنبار 8

نينوى 3

صلاح الدين 24

وذكر البيان تسجيل 107 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 14

مدينة الطب 6

النجف 4

السليمانية 4

كربلاء 4

كركوك 3

ديالى 8

واسط 2

البصرة 6

ميسان 15

الديوانية 1

ذي قار 11

المثنى 2

نينوى 2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 39139، ومجموع حالات الشفاء 18051، والراقدين الكلي 19651، والراقدين في العناية المركزة 234، ومجموع الوفيات 1437.

وكانت وزارة الصحة العراقية ، أعلنت مساء الأربعاء، تسجيل 79 وفاة و2200 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال 24 ساعة ، وهو رقم قياسي بعدد الاصابات خلال يوم واحد .