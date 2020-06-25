مخاوف من انهيار النظام الصحي في العراق .. الكاظمي يوعز للجيش بدعم جهود مكافحة كورونا

أوعز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، إلى الجيش وميليشيات “الحشد الشعبي” بدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

أوعز رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس ، إلى الجيش وميليشيات “الحشد الشعبي” بدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة فيروس كورونا.

وتسود العراق مخاوف من انهيار النظام الصحي بسبب امتلاك البلاد بنية تحتية محدودة ، جراء عقود من الحروب، والفساد، وعدم الاستقرار.

وقال مكتب الكاظمي في بيان إن رئيس الحكومة “عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع، وهيئة الحشد الشعبي، ووجههما بدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة”.

واعتبر الكاظمي، وفق البيان، أن “جائحة كورونا تمثل تحديا كبيرا”، مشددا على “إتاحة كل إمكانيات الدولة لمواجهتها ، وعلاج المصابين”.

ولفت إلى “أهمية الوعي المجتمعي لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا”، مشيدا “بالأطباء وهم يبذلون أقصى الجهود، وسط تعرضهم لضغط العمل”.

واليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي تسجل البلاد ارقام قياسية في اعداد الاصابات بوباء كوردنا ، فقد اعلنت وزارة الصحة في بيان ، تسجيل 107 وفاة و2437 إصابة بالوباء خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو رقم قياسي جديد بعدد الاصابات خلال يوم واحد ، فيما كانت قد اعلنت امس الاربعاء ، تسجيل ألفين و200 إصابة في يوم واحد، للمرة الأولى ، فضلا عن 79 وفاة.

وتفرض السلطات حظرا جزئيا للتجوال إلى أجل غير مسمى ، حيث يتاح للسكان التجول خلال ساعات النهار مع مراعاة إجراءات الوقاية من الفيروس، بما في ذلك ارتداء الكمامات، ومنع التجمعات.

وبدأت الإصابات بالصعود في العراق منذ مايو/ أيار الماضي، عندما خففت السلطات القيود المفروضة للوقاية من الفيروس، وفي مقدمتها حظر التجوال الشامل.