: مفارقات غريبة في فخ ما يسمى العولمة والليبرالية المتوحشة

د . نجم الدليمي

اولا..ان فرانسيس فوكوياما الوثيق الصلة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية، هو اميركي من اصل ياباني صاحب الكتاب الاسود ((نهاية التاريخ)) وتم تاليف هذاالكتاب في نشوة((النصر))الفكري لليبرالية…، حول تفكك الاتحاد السوفيتي عام1991 واعتقد المؤلف ان ذلك يعني الانتصار النهائي لليبرالية، وهي تشكل نهاية التاريخ، نهاية المجتمع. نقول له ان الشيوعية هي مستقبل المجتمع البشري وهي ايضاً تشكل نهايته السعيدة والتي تؤمن الحياة الكريمة للمجتمع البشري وفق قانونها ((كل حسب قدرته،كل حسب حاجته)).

وكما اكد على ((…نهاية التطور الأيديولوجي وعولمة الديمقراطية الليبرالية باعتبارها الشكل النهائي للحكومة. ولكن بعد فشل افكاره اللاعلمية، اليوم عاد يؤكد عكس ما قاله سابقا حيث اكد اليوم((الاشتراكية يجب ان تعود…..))و((عودة اليسار الاشتراكي…)) غريبا حقا؟!

ثانيا.. جورج سوروس ،الملياردير اليهودي الامريكي وثيق الصلة بوكالة المخابرات المركزية الأميركية والذي لعب دورا كبيرا بالتنسيق مع معهد كريبل التابع لوكالة المخابرات المركزية الأميركية من اجل تفكك الاتحاد السوفيتي وكانت لديهم علاقة وثيقة بالخونة والمرتدين، غورباتشوف ويلسين والفريق المرتد للخونة خلال المدة 1985_1991، ويؤكد جورج سوروس اليوم على حتمية انهيار الرأسمالية وفعلا غريب حقا؟! انه بدا يؤمن بفكرة كارل ماركس حول نهاية وحتمية انهيار الراسمالية كتشكيلة اجتماعية واقتصادية، كل شيء وارد وكل شئ يتغير وهذه هي سنة التطور للمجتمع البشري.

ثالثاً.. ان قيادة الحزب الشيوعي العراقي منذ المؤتمر الثالث عام 1975 ولغاية اليوم قد ادخلت نفسها وادخلت الحزب (اعضاء وكادر) في مطبات وتشويه وارباك فكري لا مبرر له ورضخت هذه القيادة للعوامل الداخليه والخارجية وبالتالي فقدت البوصلة المركزية في العمل الفكري والتنظيمي والسياسي، بدليل اكد السيد عزيز محمد على فكرة خاطئة وكارثية وهي ((سنبني الاشتراكية سوية…)) يقصد مع حزب صدام، كما وتم التاكيد على ان صدام كاسترو العراق و……و…….،ماذا حصلت قيادة الحزب من هذه التقييمات اللامبدئة

خلال المدة 1973_1980؟! كانت نتائج كارثية على مختلف الاصعدة غريبا حقا؟!وماذا بعد 1980 ولغاية اليوم، عدا اضعاف وتخريب حزب فهد_سلام، التحالفات السياسية الفاشلة جميعها من عام 1973 الجبحة اللاوطنية، جود جوقد،التحالف مع اياد علاوي، الالوسي، وسائرون، ومع الجنابي وحاتم حطاب…..، ناهيك عن الدخول في مايسمى بمجلس الحكم البريمري الفاسد والفاشل والمشاركة في العملية السياسية التدميرية واللصوصية الفاشلة بامتياز………؟!

رابعا.. يؤكد السيد حميد مجيد، ابو داود، السكرتير السابق للحزب الشيوعي العراقي وبشكل علني وعبر التلفاز((نحن ليبراليين….))، وان(( اميركا تقر بحق تقرير المصير))، وقد التقى بمنظمة ايباك ومعه فخري كريم هذه المنظمة الماسونية والصهيونية، واللقاء بالخارجية الاميركية، والتمسك بالعملية السياسية الفاشلة وبشكل مرعب ومخيف والتي ارجعت العراق وفي جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية للقرون

الوسطى ما عدا الفساد السياسي والمالي ويحتل العراق اليوم المرتبة الثانية في العالم في ميدان الفساد المالي والإداري وخاصة في قمة السلطة الحاكمة .

خامساً.. تؤكد السيدة هيفاء الامين،عضوة اللجنة المركزية سابقا،والنائب في البرلمان حاليا،على مدح السعودية وتجربتها وتأثيرها على الوضع في العراق، وتقوم مع مجموعة من النواب بزيارة السفير الاميركي وتقديم التهنئة له بمنصبه الجديد…..،غريبا حقا؟!

سادساً.. هل ما تم ذكره اعلاه هو التجديد والديمقراطية والتطوير…… يا قيادة الحزب منذ عام 1973 ولغاية اليوم بشكل عام ومنذ المؤتمر الخامس عام 1993 ولغاية اليوم، غريباً حقا؟!

سابعا…اود ان اشير لبعض الرفاق (اعضاء وكادر) وبعض القياديين في الحزب، ليس لدي خلافاً شخصياً مع اي عضو في الحزب بغض النظر عن موقعه،انما لدي خلافاً فكريا مع النهج التحريفي منذ المؤتمر الخامس ولغاية اليوم بشكل عام ودخول القيادة المتنفذة في مجلس الحكم البريمري الفاسد والعملية السياسية الصفراء والفاشلة ، فانا اعرف قيادة الحزب وخاصة المتنفذين منهم وهم يعرفوني جيدا،وعلاقتي بالسيد ابو داود منذ السبعينات والثمانينات من القرن الماضي عندما كان مسؤولا للمكتب المركزي للشباب والطلبة وعندما كان مسؤولا عن لجنة تنظيم الخارج العلاقة بحكم طبيعة العمل الشبابي والحزبي .

ثامناً.. ان المبادئ والثوابت الفكرية والسياسية لا يعلوا عليها اي شيء فمن يتخلى عن هذه الثوابت عضواً كان ام قياديا او حزبا لايمكن الاستمرار معهم،ان السيد ابو داود هو احد نتاجات البيرويستريكا الغارباتشوفية،ومعروف ان الخائن غورباتشوف عندما قال لقد كنت العدو الخفي للشيوعية

،والعالم بدون الشيوعية اكثر استقرارا……، انه خائن وانتهاري مرتد بامتياز،ليس غريبا؟!

تاسعا…اننا نعمل ونسعى اليوم للحفاظ على حزب فهد – سلام، حزباً مبدئيا، حزباً ملتزما بالثوابت المبدئية، حزبا مدافعا عن الطبقة العاملة وحلفائها، فماذا يقول السيد ابو داود وهيفاءالأمين، من اعدم مؤسس حزبنا الرفيق الخالد فهد ورفاقه، ومن قطّع الشهيد والبطل الخالد سلام عادل ورفاقه الاخرين؟وهؤلاء القيادين يمدحون اعتى امبريالية متوحشة في القرن الحالي الا وهي الامبريالية الاميركية، ويمدحون السعودية كنظام رجعي متوحش……..، غريب حقا؟!

…على الشيوعيين الحقيقيين ان يتذكرون ما قاله الرفيق الخالد لينين،ان الخيانة سواء كانت بجهل الغباء، اوكان مخطط لها،وبشكل متعمد،فهي خيانة .

على اعضاء الحزب ان يدركوا جيدا الى اين تسيرهذه القيادة المتنفذة بحزب فهد – سلام؟! هل هذا النهج الخاطئ وليد الصدفة ام مخطط له؟!

انها مفارقات غريبة حقا

واخيرا نقول لمن فقد فكره وبصيرته والمبادئ، الراسمالية ليس لها مستقبل،،،الشيوعية هي مستقبل البشرية وهذه هي الحتمية التاريخية التي اكد عليها المفكر والاقتصادي الكبير ماركس العظيم.

حزيران 2020