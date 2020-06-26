ابنة رجاء الجداوي: والدتي لم تفقد الوعي وتم وضعها تحت جهاز تنفس داخلي

نفت أميرة مختار، الأخبار المنتشرة عن فقدان وعي والدتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، مؤكّدة أنَّ والدتها في وعيها ولكن الأطباء يخدرونها من أجل تخفيف الآلام عنها.

وأضافت “أميرة”، لـ”الوطن”، أنَّ والدتها الآن في العناية المركزة تحت جاهز تنفس داخلي، أما عن تحسن حالتها، فأوضحت أنَّها “لا تعرف متى تتحسن الحالة؟ ولكن من الممكن أن تظل على هذه الحالة أيام أو شهور”.

وطالبت “أميرة” من الجمهور الدعاء لوالدتها حتى تعود مرة أخرى إلى حياتها الطبيعية وسط عائلتها.