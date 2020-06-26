ادارة مطار النجف: نحاول اعادة فتح المطار بالتنسيق مع الحكومة

اكدت ادارة مطار النجف، انها تحاول اعادة فتح المطار بالتنسيق مع الحكومة، فيما اشارت الى انها اوقفت كل المشاريع التطويرية بسبب الأزمة المالية وكورونا.

وقال مدير المطار عيسى الشمري في مؤتمر صحافي عقده اليوم، “نحاول فتح المطار بالتنسيق مع الحكومة وننتظر المعايير الخاصة لفتحه”، مبينا انه “ما يخص المسارات والتباعد والحفاظ على المسافرين، دربنا الموظفين على كيفية التعامل مع المسافرين ووفرنا أجهزة كشف وفحص ونحن ملزمين بكافة التعليمات التي تصدر من هيئة الطيران المدني”.

واضاف ان “الشركات لن تأتي أن لم نلبي تلك الشروط الصحية والمعايير”، مشيرا الى ان “هناك أخبار عن رحلات من المفترض أن تصل في منتصف تموز المقبل”.

وتابع ان “الوضع المالي جيد ونحن نخضع لقانون العمل بما يخص الرواتب التي نصرفها رغم أنه يجيز لنا إنهاء التعاقد بعد شهر من إيقاف العمل”، موضحا “اننا اوقفنا كل المشاريع التطويرية بسبب كورونا”.