اعتصام أمام القاعدة الروسية في كوباني‎ احتجاجاً على القصف التركي الأخير

اعتصم، اليوم الجمعة، المئات من المواطنين أمام القاعدة الروسية في كوباني بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، احتجاجا على القصف التركي الأخير على قرية قره حلنج الذي أسفر عن فقدان أربع نسوة لحياتهن.

اعتصم، اليوم الجمعة، المئات من المواطنين أمام القاعدة الروسية في كوباني بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، احتجاجا على القصف التركي الأخير على قرية قره حلنج الذي أسفر عن فقدان أربع نسوة لحياتهن.

وقال أحد المعتصمين إن «المئات من المعتصمين والمعتصمات تجمعوا أمام القاعدة العسكرية الروسية في مبنى الإذاعة غربي كوباني، ورفعوا أعلام وصور الشهداء، مطالبين الروس بحماية المنطقة من القصف التركي والتهديدات التركية المستمرة».

وأضاف أن «المعتصمين حمّلوا القوات الروسية مسؤولية فقدان أربع نسوة حياتهن في قصف جوي تركي يوم الثلاثاء الماضي على قرية قره حلنج شرقي كوباني، لأن روسيا هي التي تكفّلت مع قوات النظام بحماية المنطقة، وذلك وفق اتفاق مع الجانب التركي».

وذكر أن «الوقفة الاحتجاجية تخللها هتفافات تدين القصف التركي على المنطقة وتمجد الشهداء الذين سقطوا، كما تشدد على ضرورة قيام روسيا بحماية المنطقة على أكمل الوجه».

وكان أربع نسوة فقدن حياتهن يوم الثلاثاء الماضي جراء استهداف طائرة تركية منزلاً في قرية قره حلنج جنوب شرقي مدينة كوباني.