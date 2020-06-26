الكاظمي: نعتزم إجراء تغييرات في بعض المناصب حتى لو تعرضنا لـ التسقيط

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، أن حكومته “لن تقبل بمغامرات داخلية أو خارجية في العراق” وانه يعتزم اجراء تغييرات في المناصب حتى لو تعرضت حكومته الى “التسقيط”.

وقال الكاظمي خلال لقاء مع عدد من الصحفيين والإعلاميين، إن “الحكومة لن تقبل بمغامرات داخلية أو خارجية في العراق”.

وأكد الكاظمي، عزمه “إجراء تغييرات في بعض المناصب”، مرجحًا أن تتعرض حكومته إلى “حملات تسقيط إثر ذلك”.

وقال إن “حملة قريبة جدًا ستنطلق لاعادة السيطرة على المنافذ، خسارتنا في كل منفذ ٣ الى ٤ مليارات”، مبينًا أن “تحدي المنافذ بسبب المجاميع المسلحة وقطاع الطرق المسيطرين عليها”.

وأضاف الكاظمي، “وصلتني برقية تقول هناك من يهدد مصانع الأوكسجين وتوجههم للغلق بقوة السلاح”، مقدمًا في الوقت نفسه “شكره إلى دولة الامارات على إرسالها المساعدات الطبية إلى العراق”.

وتابع، أنه “من المعيب أننا اعتمدنا على النفط لمدة 17 عامًا”.

كما وجه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الخميس، دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانات المتاحة. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس الوزراء في بيان ان “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، عقد اجتماعا مع دائرتي طبابة وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي”، موضحًا ان “رئيس مجلس الوزراء وجّه دائرتي الطبابة في وزارة الدفاع وهيئة الحشد الشعبي لدعم وزارة الصحة بجميع الإمكانيات المتاحة”.

واضاف الكاظمي ان “جائحة كورونا تمثّل تحديا كبيرا، وكلّ إمكانيات الدولة متاحة لمواجهتها وعلاج المصابين”، لافتًا الى ان “الوعي المجتمعي مهم جدا لتطويق الجائحة، وتقليل الإصابات، وحماية أبناء شعبنا”.

وحيا الكاظمي بحسب البيان “الملاكات الطبية، وهي تبذل أقصى الجهود وتتعرض لضغط عمل كبير”.