النزاهة تكشف “مبالغة” بعقد إنشاء مُجسَّرٍ بقيمة 19 مليار دينارٍ في بابل

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، عن تنفيذها عملية ضبط لأوليات عقد إنشاء مجسر في محافظة بابل، بسبب وجود “شبهة مبالغة” في قيمة العقد البالغة (19,000,000,000) مليار دينار.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “فريق عمل من ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في بابل، الذي انتقل إلى ديوان المحافظة، تمكن بعد التحري عن العقود التي أبرمت بناء على الدعوات المباشرة التي وجهت خلافاً للقانون من كشف وجود مبالغة في مبلغ عقد إنشاء مجسر (البيبسي) البالغة قيمته (19,000,000,000) مليار دينار”.

وأوضحت الدائرة، أنه “بناء على إجراءات المكتب بالتحري والتحقيق تم إيقاف العقد وتأليف لجنة فنية من ديوان محافظة بابل؛ لغرض إعادة الكشف التخميني الخاص بالجسر؛ كون مبلغ العقد جاء مبالغا فيه بواقع (2,000,000,000) ملياري دينار تقريباً”.

وأشارت إلى “تنظيم محضر أصولي بالمضبوطات في العملية التي نفذت بموجب مذكرة ضبط قضائية، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في بابل؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة”.