بتدبير من زوجها العراقي.. تفاصيل جريمة قتل بشعة لامراة تهز مصر

جريمة بشعة تناقل المصريون تفاصيلها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دبر فيها الزوج قتل زوجته بعد اغتصابها بتواطئ مع أحد العاملين لديه.

وألقت قوات الأمن المصرية بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، القبض على شخص يدعى “حسين أ.”، عراقي الجنسية (24 عاما)، والذي خطط لقتل زوجته بمساعدة عامل لديه في متجر ملابس يمتلكه، بحسب صحيفة “اليوم السابع”.

وكان حسين قد اتفق مع “أحمد.ر.ا” (33 عاما)، على خطة يقوم فيها الأخير باغتصاب الزوجة “إيمان.ع.ح.ا”، 21 سنة، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية العلوم ب‍جامعة المنصورة، مقابل مبلغ 100 ألف جنيه.

وكلف الزوج العامل باغتصاب الزوجة وتصويرها في أوضاع مخلة، كي يختلق لها فضيحة جنسية، ما يبرر للزوج الانفصال عنها لاحقا، لرغبته في الارتباط بفتاة أخرى من نفس القرية، وهي فكرة رفضها والدا المتهم.

وبالفعل، تنكر العامل في زي امرأة منقبة، وتوجه إلى بيت زوجة رب العمل بعد أن حصل على مفاتيح المنزل، إلا أنه فشل في اغتصابها، كما خطط الزوج، بسبب مقاومتها، فقام بخنقها بسلك حتى ماتت.

لكن، رغم نجاح الجزء الأول من الخطة، فشل الزوج في التشهير بالزوجة المتوفاة، بعد أن استطاعت الشرطة القبض على العامل، الذي أقر بتفاصيل الجريمة، عقب تفريغ كاميرات المراقبة والتعرف على القاتل.

وبعد القبض عليه، اعترف الزوج بتفاصيل الجريمة، لكنه أنكر التخطيط لقتل الزوجة، وإنما سعى فقط لاختلاق فضيحة أخلاقية لها، من أجل الانفصال عنها من دون أن تحصل على مستحقاتها المالية.

وقال الزوج إن “زوجته وضعت طفلهما الأول منذ سبعة أشهر، وأنه سهـَّل عملية دخول القاتل إلى المنزل، مستغلا فرصة سفر والده ووالدته إلى الخارج”.