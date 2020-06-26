توتر في بغداد .. وميليشيات الحشد تغلق ‹الخضراء›

أفاد شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل، فجر اليوم الجمعة، بأن التوتر يسود المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع محاصرة ميليشيات من الحشد الشعبي مقر جهاز مكافحة الإرهاب.

أفاد شهود عيان وناشطون على مواقع التواصل، فجر اليوم الجمعة، بأن التوتر يسود المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد، بالتزامن مع محاصرة ميليشيات من الحشد الشعبي مقر جهاز مكافحة الإرهاب.

تلك المصادر قالت إن قوة مسلحة من ميليشيات العصائب والنجباء وحزب الله تطوق مقر جهاز مكافحة الإرهاب، فيما هناك إغلاق تام للمنطقة الخضراء حالياً تحسبا لأي هجوم مرتقب.

وأشارت المصادر إلى أن التوتر جاء بعد اقتحام جهاز مكافحة الإرهاب مقراً لميليشيا حزب الله بمحيط بغداد، واعتقال عدد من العناصر، وضبط منصتي صواريخ.

وتأتي هذه التطورات، فيما كانت قوة خاصة تتبع جهاز مكافحة الإرهاب، قد وصلت الخميس، إلى معبر القائم الحدودي مع سوريا، وذلك بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أقر فيها بتسلط جماعات مسلحة ومليشيات على منافذ البلاد الخارجية، بما يمنع الاستفادة من كامل عائداتها المالية.