حسين الجسمي في حوار مع قلبه “الحسّاس”

دبي – 25 يونيو 2020:

بألحانه ورؤيته الموسيقية وغنائه، أصدر سعادة الفنان الإماراتي حسين الجسمي “السفير المفوّض فوق العادة” أغنية جديدة بعنوان “الحسّاس” حاملة في كلماتها حواراً عاطفياً مع القلب، جدد تعاونه بها مع الشاعر أحمد الصانع، ومن توزيع ومكساج وماستر حسام كامل.

وتضمنت الأغنية في حواره مع قلبه غنائياً كلمات مؤثرة وجميلة في وصف مشاعر الفرح والبعد عن الحزن، حيث يقول في أبياتها:

يا قلبي الحسّاس

لو تنجرح لا باس

في حُب يمحي حُب

وفي ناس تمحي ناس

أرجوك لا تحزن

إرتاح واتطمن

بعض اللقى مؤلم

وبعض الفراق أحسن

وعرضت أغنية “الحسّاس” بشكل حصري عبر قناة حسين الجسمي الرسمية في موقع YouTube بفيديو خاص تضمن كلمات الأغنية كاملة، وعرضت عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وباتت متوفرة في جميع المتاجر الموسيقية الإلكترونية المختلفة.

المكتب الإعلامي لسعادة الفنان حسين الجسمي

ملاحظة: مرفق لينك (رابط) أغنية “الحسّاس” من موقع YouTube