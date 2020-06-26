رئيس وزراء العراق: لن نسمح لأحد بتهديدنا ونرفض المغامرات الخارجية

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، إنه لن يسمح لأحد بتهديد العراق، ويرفض المغامرات الخارجية، وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وأوضح الكاظمي، أن خسارة العراق في كل منفذ يبلغ بين 3 إلى 4 مليارات دينار، مشيرا إلى أن هناك حملة ستنطلق قريبا جداً لإعادة السيطرة على المنافذ الحدودية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء “الشرق الأوسط”.

وكان الكاظمي، قال في وقت سابق، إنه لن يسمح لجهات خارجة عن القانون باختطاف العراق، في إشارة إلى مطلقي صواريخ الكاتيوشا على المنطقة الخضراء.