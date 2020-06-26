صرح متحدث مخول السيد صلاح السويدي من تجمع الحراك الوطني الشعبي الديمقراطي (تحشيد) بما يلي

يستنكر حراك تحشيد الدور السلبي والمخزي الذي تلعبه المبعوثة الاممية في العراق جنين بلاسخارت واتهامها الشعب العراقي، بانه السبب الرئيسي في انتشار وباء كورونا متناسية بانها مبعوثة اممية في بلد تمتد حضارته الى 7000 سبعة الاف سنة قبل الميلاد وهو اول من علم الدنيا احترام حقوق الانسان والالتزام بالانظمة والقوانين، متناسية دورها الاساسي في رفع التقارير الى الامم المتحدة حول الخروقات الحاصلة في مؤسسات الدولة العراقية من هيمنة المحاصصة واحزاب وعصابات الفساد ومليشيات والسلاح المنفلت، ناهيك عن الاعداد والتقارير الغير حقيقية التي رفعتها حول اعداد الشهداء والجرحى والمعتقلين والمغيبين، الذي كان منها اولى ان تطالب بتدخل اممي ودولي للتحقيق في التجاوزات التي حصلت ضد شعبنا الباسل من قبل ميليشا الاحزاب خاصةً وانها كانت تعلم من هو الطرف المسؤول عن قتل ابنائنا من المتظاهرين وغطت هذه المعلومات عن الامم المتحدة، ولاننسى ابداً اخفائها الارقام والنسب الحقيقية للمشاركين بالانتخابات الماضية والتي كانت نسبتها اقل من 18% حيث اشتركت مع الاحزاب ورفعت نسبة المشاركة واعطتها الشرعية الدولية وبهذا تكون قد اشتركت رسمياً بجريمتها مع الاحزاب ضد الشعب العراقي فضلاً عن جلساتها السرية والمشبوهة مع كبار القيادات والمسؤولين السياسيين متناسية دورها الرئيسي الذي وجدت في العراق من اجله كممثلة لسيادة الامين العام للامم المتحدة.

وعليه نطالب نحن ثوار العراق ومن تنسيقيات انتفاضة تشرين المتمثلة في تجمع الحراك الوطني الديمقراطي نطالب الامم المتحدة بالتدخل السريع لسحب بلاسخارت وتبديلها بشخصية كفوءة وأمينة وبعيدة عن المصالح والاستفادة الشخصية.

عاش الشعب …. والمجد للثورة

والرحمة والغفران لشهداء الانتفاضة

المكتب الاعلامي للحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد)