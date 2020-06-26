طائرة مسيرة تقصف مجمعًا سياحيًا في السليمانية

أسفر قصف جوي استهدف مصيف “كونه ماسي” في محافظة السليمانية عن سقوط قتلى وجرحى، فيما أعلن قائممقام قضاء “شاربازير” عن بدء التحقيق، وأن القصف نفذته طائرة.

وقال شهود عيان، إن “طائرة مسيرة مجهولة المصدر قصفت منطقة كونه ماسي السياحية”، وقال قائممقام قضاء شاربازير، شاهو عثمان، إن “طائرة قامت بقصف مصيف كونه ماسي، وأدى القصف إلى سقوط قتلى وجرحى”.

من جانبه قال مدير ناحية كابيلون كامران عبد الله إن “حصيلة ضحايا القصف الذي استهدف منطقة كونه ماسي السياحية، بلغت ١٠ جرحى و قتيلا واحدا”.

وقال شاهد عيان قام بتصوير فيدوي للحظة وقوع الحادث: “كنا هناك لغرض السياحة والاستجمام، وفجأة ظهرت طائرة وقصفت منبع مياه كونه ماسي”. ويظهر في تسجيل الفيديو أن الهجوم وقع في مكان قريب من أحد الجسور وهناك مجموعة من الأشخاص في المكان الذي تعرض للقصف، وتشاهد ألسنة دخان سوداء وزرقاء، ويقول الشاهد الذي صور الحادث إنه رأى جثة قتيل في وسط الشارع.

وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية أكدت، أن العراق تقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد الاعتداءات على أراضيه.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية نقلًا عن عضو اللجنة عبد الخالق العزاوي، إن “لجنة الأمن والدفاع طالبت بتقوية الدفاعات الجوية والطيران والرادارات، لتعزيز قدرات الجيش العراقي في مواجهة أي اعتداءات محتملة”.