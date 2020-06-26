عالية نصيف تبدي استغرابها من نفي أمين العتبة الكاظمية وجود إصابات بين منتسبي العتبة.. وتشكر وزارة الدفاع على عمليات التعفير

أعربت النائبة عالية نصيف عن شكرها لاستجابة وزير الدفاع وآمرية الصنف الكيمياوي في الوزارة وتنفيذ عمليات تعفير وتعقيم لعدة مناطق وأحياء في الكاظمية المقدسة، مبدية استغرابها من نفي أمين العتبة الكاظمية وجود إصابات بين منتسبي العتبة بفيروس كورونا، مؤكدة أن أسماء المصابين وصورهم موثقة لدينا .

وقالت في بيان اليوم :” نتوجه بالشكر والامتنان والتقدير للسيد وزير الدفاع وآمرية الصنف الكيمياوي في الوزارة لسرعة الاستجابة لنداءاتنا وقيامهم بحملة شاملة لتعفير وتعقيم العديد من أحياء الكاظمية، من بينها محلة 421 والسميلات والانباريين وأم النومي والبحية ومعمل الدبس قرب اسواق الصكيري، ودور الضباط ومحلة 427 والعكيلات وغيرها “.

من جهة اخرى، أبدت النائبة نصيف استغرابها من نفي السيد أمين العتبة الكاظمية وجود إصابات بوباء كورونا بين منتسبي العتبة، قائلة :” أن أسماء وصور المنتسبين المصابين موجودة لدينا ونعتذر عن نشرها حفاظاً على خصوصيتهم، رغم أن معظمهم نشروها في (الفيسبوك)، ومن بينهم (م. الواني) و (م. ص. الأنباري) و (ص. أبو. ر) و (م. الكظماوي) و (ع. البدري) و (ع. السعدي) ووالده (ج. السعدي) ، و (أ. ابو. ح. السعدي) ، ووفاة (أ. خ. ع) رحمه الله، إلى جانب إصابة العديد من أهالي المنطقة، من بينهم الصيدلاني (ع. م) الذي يعمل في صيدلية بشارع ٦٠، والحاج (هـ. ش) والشاب (ح. الرماحي) ، ووفاة كل من المعاون الإداري في مستشفى الكاظمية (ح. ف. د) والشاب (ح. ع) رحمهم الله، ونسأل الله تعالى أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل “.

وبينت :” ان إصرار السيد أمين العتبة الكاظمية على النفي هو خطأ كبير، فأنت دكتور وعلى دراية بأن هذا الوباء لاينبغي التكتم عليه، وإذا كنتم حريصين على إظهار الموقف بشكل جيد أمام المرجعية فالمرجعية لم تطلب منكم إنكار أعداد الإصابات، وذلك انطلاقاً من حرصها الشديد على سلامة أبنائنا، وبالتالي نتمنى توخي الدقة والوضوح في الحديث عن أعداد المصابين، فمنصبك وتلميع صورتك امام المرجعية لايساوي قيد انملة امام ارواح الناس، حفظ الله شعبنا من كل مكروه، وألبسه رداء العافية إنه سميع مجيب “.