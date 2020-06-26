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في بغداد.. كمين يطيح بعصابة أثناء محاولة “بيع” فتاة بأربعة آلاف دولار

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، إلقاء القبض على عصابة للاتجار بالبشر أثناء محاولة أفراد تلك العصابة “بيع” فتاة بمبلغ أربعة آلاف دولار غربي العاصمة.

وقالت المديرية في بيان إن “مكتب الكرخ لمكافحة الاتجار بالبشر تمكن من متابعة واختراق عصابة للاتجار بالبشر مكونة من ثلاثة متهمين (رجلان وامرأة)، خلال محاولة بيع إحدى الفتيات بمبلغ أربعة الآف دولار غربي العاصمة بغداد”.

وأوضحت، أن “عملية القبض تمت باستخدام التقنية الالكترونية الحديثة ونصب كمين محكم والقبض عليهم بالجرم المشهود، بعد استحصال الموافقات الاصولية، وقد تم تدوين أقوالهم قضائياً بالاعتراف، واتخذت الاجراءآت القانونية اللازمة بحقهم وتوقيفهم وفق المادة (٦/ثانيا) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر لسنة ٢٠١٢”.

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