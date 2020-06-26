واشنطن تتنصل من دفع المكافآت لأصحاب معلومات ساهمت بالقضاء على “إرهابيين” بارزين

كشف مصدر امني، ان الولايات المتحدة تنصلت عن دفع المكافآت لأصحاب المعلومات التي أسهمت بالقضاء على إرهابيين بارزين.

وقال المصدر ان “القوات الأميركية لم تفِ بوعودها بدفع مبالغ مالية كمكافآت لأصحاب معلومات مهمة أسهمت في القضاء على إرهابيين بارزين أو اعتقالهم”، مبينا ان “القوات الأميركية بعد عام 2014 رصدت عشرات الجوائز والمكافآت ضمن جهود محاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا، لكن ما يجري اليوم أن الكثير من المتعاونين يؤكدون أنهم لم يحصلوا على تلك المكافآت المالية”.

واعتبر ان “مثل هذه التصرفات قد تنعكس سلباً على جهود محاربة الإرهاب”.

فيما أعرب عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان كاطع الركابي، عن استغرابه ما وصفه بـ”عدم إيفاء الأميركيين بأي وعد قطعوه في العراق؛ سياسي أو أمني أو اقتصادي”، مشيرا الى أنه “لغاية الآن لم نعرف أحداً أدلى بمعلومات وفقاً لنظام المكافآت الأميركي، وتسلّم المكافأة المالية التي وعدت بها القوات الأميركية في العراق”.

وحذّر الركابي من أنّ “عدم المصداقية سيؤثر كثيراً بوصول المعلومة وتعاون المهتمين بهذا الشأن”.