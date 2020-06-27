العراق: 122 وفاة و2054 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723) .
أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 362
بغداد / الكرخ 207
مدينة الطب 62
النجف 112
السليمانية 162
أربيل 30
دهوك 3
كربلاء 67
كركوك 61
ديالى 56
واسط 163
بابل 77
البصرة 110
ميسان 215
الديوانية 140
ذي قار 117
الأنبار 8
نينوى 7
صلاح الدين 72
المثنى 23
وأشارت إلى تماثل 808 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:
بغداد الرصافة 72
بغداد الكرخ 123
النجف 47
السليمانية 2
أربيل 24
دهوك 3
كركوك 35
كربلاء 101
ديالى 97
واسط 12
البصرة 29
ميسان 100
بابل 22
ذي قار 72
الديوانية 42
الأنبار 10
نينوى 16
صلاح الدين 1
وذكر البيان، تسجيل 122 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :
بغداد الرصافة 25
بغداد الكرخ 10
مدينة الطب 7
النجف 3
السليمانية 15
اربيل 1
كربلاء 5
كركوك 8
ديالى 8
واسط 5
البصرة 8
ميسان 4
بابل 2
الديوانية 7
ذي قار 11
المثنى 1
صلاح الدين 2
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 41193 ، ومجموع حالات الشفاء 18859، والراقدين الكلي 18859، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1559.