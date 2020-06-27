العراق: 122 وفاة و2054 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 122 وفاة و2054 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

أعلنت وزارة الصحة العراقية، مساء اليوم الجمعة، تسجيل 122 وفاة و2054 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723) .

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 362

بغداد / الكرخ 207

مدينة الطب 62

النجف 112

السليمانية 162

أربيل 30

دهوك 3

كربلاء 67

كركوك 61

ديالى 56

واسط 163

بابل 77

البصرة 110

ميسان 215

الديوانية 140

ذي قار 117

الأنبار 8

نينوى 7

صلاح الدين 72

المثنى 23

وأشارت إلى تماثل 808 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 72

بغداد الكرخ 123

النجف 47

السليمانية 2

أربيل 24

دهوك 3

كركوك 35

كربلاء 101

ديالى 97

واسط 12

البصرة 29

ميسان 100

بابل 22

ذي قار 72

الديوانية 42

الأنبار 10

نينوى 16

صلاح الدين 1

وذكر البيان، تسجيل 122 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 7

النجف 3

السليمانية 15

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 8

واسط 5

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 11

المثنى 1

صلاح الدين 2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 41193 ، ومجموع حالات الشفاء 18859، والراقدين الكلي 18859، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1559.