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العراق: 122 وفاة و2054 إصابة بـ «كورونا» خلال 24 ساعة

وقالت الوزارة في بيان  إنه تم فحص ( 11920 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (500723) .

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم ( 2054) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 362

بغداد / الكرخ 207

مدينة الطب 62

النجف 112

السليمانية 162

أربيل 30

دهوك 3

كربلاء 67

كركوك 61

ديالى 56

واسط 163

بابل 77

البصرة 110

ميسان 215

الديوانية 140

ذي قار 117

الأنبار 8

نينوى 7

صلاح الدين 72

المثنى 23

وأشارت إلى تماثل 808 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 72

بغداد الكرخ 123

النجف 47

السليمانية 2

أربيل 24

دهوك 3

كركوك 35

كربلاء 101

ديالى 97

واسط 12

البصرة 29

ميسان 100

بابل 22

ذي قار 72

الديوانية 42

الأنبار 10

نينوى 16

صلاح الدين 1

وذكر البيان، تسجيل 122 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 25

بغداد الكرخ 10

مدينة الطب 7

النجف 3

السليمانية 15

اربيل 1

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 8

واسط 5

البصرة 8

ميسان 4

بابل 2

الديوانية 7

ذي قار 11

المثنى 1

صلاح الدين 2

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 41193 ، ومجموع حالات الشفاء 18859، والراقدين الكلي 18859، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1559.

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