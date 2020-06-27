بسم الله الرحمن الرحيم

العصائب (الحشد سور الوطن) وليس الجيش..يؤكد مقالتنا (الكفائي من اسقطت الجيش..وليس داعش)

مقدمة:

فتوى الكفائي اخطر من داعش .. بل (العدو الاول للعراق اليوم هي فتوى الكفائي قبل فتوى التكفير).. (ففتوى الكفائي فتنة زرعت عدم الاستقرار بالعراق ومؤسساته).. (فاليوم اذا تريد محاربة اي فاسد.. ستجد لديه جناح عسكري بالحشد.. ).. (اذهب لتنظيف اي منفذ حدودي من الفاسدين.. ستجد لديه مليشيات بالحشد تقف معه).. (اذهب لمحاربة اي تاجر للمخدرات كبير.. ستجد انه مرتبط بمليشيات بالحشد تغطي عمله).. بل اذهب (لاغلاق وكر دعارة ومخدرات وخمور.. ستجد ان صاحب الوكر قيادي بالحشد).. (اذهب لاعتقال اي من مطلقي الصواريخ على الهيئات الدوبلوماسية.. ستجدهم مرتبطين بمليشيات بالحشد).. (اذهب لاعتقال من اغتالوا الصحفيين والمتظاهرين ستجدهم مرتبطين بمليشيات بالحشد)..

والمهزلة الاكبر (اذهب لمحاسبة من نقل الدواعش بالباصات المبردة لتسهيل تنقلها.. ستجدهم مليشيات كحزب الله المرتبطة بايران وبمليشيات الحشد نفسها).. مهزلة ام ليست مهزلة.. بالله عليكم قولوا لنا.

ندخل بالخبر وصلبه:

ممثل مليشة العصائب (حسن سالم) .. في وكر الرذيلة ومستنقع الفساد والخيانة والعمالة (البرلمان العراقي) يؤكد ما اشرنا اليه (بان من هزم الجيش العراقي بل اجهز عليه.. ليس داعش، بل فتوى الكفائي).. (وان الفتوى اساسها التامر على الجيش الوطني العراقي.. واسقاطه).. بمقالتنا بعنوان ((الكفائي..نكسة على شيعة العراق..كنكسة العشرين..لم ينكسر الجيش..بيد داعش بل بالفتوى).. يؤكدها ممثل مليشية العصائب حسن سالم بتصريحه (الحشد سور الوطن).. بعد ان اعتدت المليشيات الحشدوية.. على الاجهزة الامنية وحاصرت مقار جهاز مكافحة الارهاب لمجرد ان الجهاز اعتقل مليشياتيين متورطين برمي صواريخ على الهيئات الدوبلوماسية ببغداد.. فماذا يعني ذلك؟

يعني تم اخذ مكان الجيش من قبل مليشة الحشد.. (ورهن شيعة العراق بفتوى وليس بدولة).. كحبل انقاذ للطبقة السياسية الفاسدة منذ 2003.. لذلك نجد هذه الطبقة السياسية هي نفسها من تدافع عن مليشة الحشد في وقت شيعة العراق يتظاهرون منذ 2019 بانتفاضة تشرين ضد هذه الطبقة السياسية واوكارها المليشياتيه..

وهذا هو المخطط الذي اعلن عنه المالكي نفسه قبل سنوات.. بالصوت والصورة..

حيث صرح (( راح ينحل الجيش العراقي.. وراح نضطر انسوي تعبئة جماهيرية اطلقنا عليها الحشد الشعبي.. ) .. توافق مع مخططه هذا (الهالك ابو مهدي المهندس الايراني الجنسية) الذي سارع بعد الفتوى لركوبها ايرانيا.. باستعداء المرتزقة من قاتلوا لجانب ايران ضد العراق بحرب الثمانينات.. (فماذا نتوقع من الذين قاتلوا الجيش العراقي ان يكون هدفهم بعد 2003) اي التامر بالكامل على هذا الجيش.. لمصالح ايران القومية العليا.. ومن لا يصدق المؤامرة الواضحة من المالكي وفتوى الكفائي ليطلع على تصريحات المالكي نفسه قبل سنوات:

والمالكي يؤكد بذلك (انه ليس حاكما عراقيا وطنيا)..

فزعماء انكسرت جيوشهم بالحروب.. فعملوا على تأهيل جيوشهم حصرا.. ليعودون لينتصرون بالمعارك ويستعيدون ما سلب من اوطانهم.. اما ما فعله الملكي فيعكس بانه مجرد فاشل باعترافه بان كل الطبقة السياسية ومنها هو قد فشلوا.. ويعكس كونه عميل رخيص مرتهن لاجندة خارجية اجنبية ايرانية.. (فعمد على تشكيل مليشيات خارج ايطار الدولة).. باسم الحشد.. وضخمت اعدادها فتوى من ايراني السستاني بامر من قاسم سليماني قائد بالحرس الثوري الايراني (باعتراف الشيخ اسد قصير ومحمد الغريفي الاستاذ بقم الايرانية)..

في وقت بكل دول العالم التي تحترم نفسها شعارها (الجيش سور الوطن) ..

فالجيش الاساس وكل ما دونه فرعي.. يمكن الاستغناء عنه.. واي تشكيلات مسلحة خارج ايطار المؤسسة العسكرية (هي مليشيات يجب اجتثاثها).. وتعكس حالة ضعف بالدولة.. وليس حالة قوة..

ثانيا: (العراق بحاجة لجهاز مكافحة المليشيات).. وحل مليشة الحشد.. رسميا.

فمثلما هناك قانون المادة 4 ارهاب ضد الارهابيين .. وجهاز لمكافحة الارهاب.. كذلك العراق بامس الحاجة الى (قانون ومادة لمكافحة المليشيات).. وتشكيل (جهاز مكافحة المليشيات) لايصال رسالة للجميع بان (المليشيات جريمة يعاقب عليها القانون).. وليس هذا فحسب يجب تفعيل المدعي العام العراقي وقوانين الخيانة العظمى والتخابر مع الجهات الاجنبية ضد كل الافراد والجماعات والتنظيمات والتشكيلات التي تجهر بولاءها لدولة اجنبية او زعيم اجنبي او نظام اجنبي..

ثالثا: عليه داعش (ليست الخطر الاول على العراق) بل (فتوى الكفائي والحشد)

(فالعالم كله يتحالف ضد داعش.. والتكفيريين..).. ولو سقط العراق كله بيد داعش عام 2014 فرضا.. وهذا مستحيل .. (سنجد العالم لن يترك العراق بيد داعش).. ولكن (المليشيات التي تعيث الكوارث بالعراق) لا يقف احد ضدها بشكل حقيقي..

فهناك (ادوية تعالج امراض.. ولكنها تضعف الجسم وتسبب مقتله بامراض اخرى اشد فتكا).. لذلك (منعت تداولها منظمة الصحة العالمية).. (وفتوى الكفائي تدخل بنفس هذا السياق الخطير).. وهناك ادوية تعالج امراض.. وبعد شفاء الجسم.. (يجب ايقاف تناول ذلك الدواء).. لان الاستمرار عليه يفتك ايضا بالجسم ويفقد منعاته.. وان عادة المرض مرة اخرى (لن يكون ذلك الدواء شافي له).. .. وفتوى الكفائي ايضا تدخل بهذا السياق.. دينيا وسياسيا.. ويجب انهاء فتوى الكفائي بعد انتفاء الحاجة لها بعد هزيمة داعش.. وبعد تضخم المليشيات وتسببها بامراض خطيرة بالجسم العراقي.. والاخطر نتائج الفتوى بعدم الثقة بمؤسسات الدولة ومنها العسكرية الرسمية..

والجيش الذي اجهزت عليه الفتوى.. (ستعود ثقة العراقيين به بهزيمته للمليشيات نفسها)

فيمكرون وسيقعون بمكرهم.. (فالجيش الذي يستخف بدوره بمحاربة وهزيمة داعش).. بعد ان تم سرقة تضحيات العراقيين وجيشهم والتحالف الدولي.. (بنسبتها لمليشية الحشد وايران).. (ستعود ثقة العراقيين بجيشهم بهزيمته للمليشيات الحشدوية نفسها).. لتعكس غباء المرجعية بعدم انهاء الفتوى.. وغباء مليشة الحشد التي اخذتها العزة بالاثم.. وغباء ايران التي اخذتها اطماعها القذرة بالعراق واعمتها الاموال الحرام التي تسرقها من العراق هي ومليشياتها و الاحزاب العميلة لها وحواشيهم والمرتبطين بهم.

وهذا يؤكد (عدم انهاء فتوى الكفائي من السستاني) مؤامرة على استقلال العراق وشيعته العرب

وهذا يفسر لماذا (المرجعية الايرانية بالنجف ممثلها السستاني الايراني).. لم يحل فتوى الكفائي رغم انتفاء الحاجة لها بعد هزيمة داعش.. ليتأكد للجميع بان الفتوى مؤامرة على استقرار العراق على كل الاصعدة.. وان الغرض اخطر من ما يتصور البعض.. الهدف الاجهاز على اي امل باستقلال العراق ومؤسساتها لجعله بالمحصلة مجرد ضيعة تابعة لايران.. والاخطر هو (عرقلة اي مشروع للخلاص لابناء وسط وجنوب باقليم فدرالي).. بربط مصير شيعة العراق بمليشيات عفنة موالية لدولة اجنبية ايران.. وليس (ربط مصيرهم بمشروع خلاصهم وانقاذهم اقليم وسط وجنوب)..

والاخطر ايضا ان (مليشة الحشد اصبحت كحصان طروادة لايران بالعراق)..

لذلك المصادر نفسها داخل قم الايرانية و تصريحات سياسية تؤكد (بان قاسم سليماني القيادي بالحرس الثوري الايراني السيء الصيت.. سارع للنجف بعد احداث الموصل 2014).. لاصدار فتوى الكفائي من السستاني.. (ولم يسارع لبغداد) لاعادة تشكيل الجيش العراقي.. فكثير من جيوش العالم انكسرت.. (كالجيش المصري كما ذكرنا سابقا).. عام 1967 بنكسة حزيران.. وخسرت اراضي. .ولكن صبرت واستعاد الجيش المصري عافيته وبعد 7 سنين تقريبا من الهزيمة.. انتصر الجيش المصري بحرب 1973 باستعادة اراضي مصرية.. كذلك الجيش السوفيتي خسر 50 مليون انسان واحتلت اراضي السوفيت من قبل المانيا النازية.. وصبر السوفيت وهزموا النازية بجيشهم ولم يسمحوا للمؤسسة الدينية تستغل الوضع لتاسيس مليشيات ارذوذكسية باسم فتوى لتسيطر على الدولة.

وهذه الحقائق بالصوت والصورة.. لما ذكر اعلاه:

حقيقة فتوى الجهاد الكفائي هي من خامنئي، سليماني اقنع السيستاني لمصالح ايرانية

فما اكدناه بمقالتنا السابقة.. بان الهزيمة الحقيقية للجيش العراقي كمؤسسة رسمية للدولة..

وانعدام ثقة الناس بها.. (لم تكن بسقوط الموصل بيد داعش وتفكك ثلاث فرق عسكرية).. بل (هزيمة الجيش العراقي .. وانهيار معنوياته وثقة الشارع به.. هي بصدور فتوى الكفائي).. فكل جيوش العالم تنكسر بحروب.. وازمات.. ولكن ثقة الناس تبقى بهذه المؤسسات.. فتستعيد تلك الجيوش قوتها لتنتصر.. وكما (بان الاكراد لم يحتاجون لفتوى لقتال داعش.. وكسر الارهابيين على ابواب اربيل).. وكذلك 50 دولة اسلامية تحارب داعش.. ولم تحتاج لفتوى لذلك لانها تعلم جميعا خطورة الفتوى الدينية بتحشيد المجتمع بعيدا عن الدولة ومؤسساتها.. فتصبح لادولة تحكمها مليشيات دينية فاسدة دموية.. كما هو يجري اليوم بالعراق.

فالحشد بالمحصلة (العقبة الاخطر) امام الاصلاحات بالعراق..

فمليشياته من تعيث فسادا بالمنافذ الحدودية.. ومفاصل الدولة العسكرية والامنية والسياسية.. ويمثلون مخالب للاحزاب السياسية كاجنحة مسلحة لها.. تفتك بمعارضي النظام الفاسد.. وعقبة امام تقارب العراق مع المجتمع الدولي.. ويمثلون خطرا كبيرا بتهديدهم بجر الصراعات لداخل العراق نيابة عن ايران ولا يخفون ذلك..

وكما اشرنا بان (كما الاقتراض حبل انقاذ للفاسدين).. كذلك (فتوى الكفائي)..

فاليوم الجميع يدرك بان المفروض الاصلاحات باسترجاع الاموال المنهوبة من قبل الفاسدين والسيطرة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب النفط العراقي ومنع تهريب المخدرات للعراق.. الخ (كل ذلك سيوفر مبالغ ضخمة للخزينة العراقية) وليس (الاقتراض الذي سينقد الطبقة الفاسدة السياسية).. كذلك فتوى الكفائي كانت حبل انقاذ للمسؤولين عن سقوط الموصل.. فبدل محاسبتهم والعمل الفوري لاستعادة هيبة الجيش واعادة تشكيل الفرق العسكرية المنهارة.. استعدادا لاستعادة الاراضي.. (صدر بدل ذلك) فتوى الكفائي لانقاذ هذه الطبقة المجرمة الحاكمة بالعراق.. المحصلة (فتوى الكفائي.. اجهضت مشاريع النهوض بالجيش العراقي واعادة تأهيله بعد ازمة الموصل).

ليتبين بان (الحشد ليس مصدر قوة للعراق وشيعته) بل (مصدر ضعفه وعجزه عن الاصلاح):

1. فاذا تريد السيطرة على المنافذ الحدودية ستواجه عسكريا الحشد وايران.

2. اذا تريد ضرب الاحزاب الفاسدة ستواجه الحشد الذي هو عبارة عن اجنحة عسكرية لهذه الاحزاب الحاكمة فسادا اصلا.

3. اذا تريد ضرب الاجندة التي تجر الصراع الايراني مع امريكا بالعراق.. ستواجه مليشيات الحشد نفسها التي تجهر بولاءها لايران وكثير منها تاسست داخل ايران وبامر من حكام ايران.

4. اذا تريد نهوض القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة.. ستواجه مليشيات ايران التي تعتبر ذلك النهوض العراقي بمثابة خطر على ايران ونفوذها بالعراق وعلى اقتصاد ايران.. فايران تعلن عن صادرات تزيد عن 15 مليار دولار للعراق سنويا ببضائع يمكن للعراق انتاجها لو نهضت قطاعاته الصناعية والزراعية والخدمية والطاقة..

5. ثم اليوم داعش ما زالت تهرب عبر حدود سوريا وتضرب بمواقع شتى.. مع وجود مليشة الحشد الايرانية الولاء عراقية التمويل.. اذن الحشد ليس ضمانة لهزيمة داعش بشكل حقيقي.

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واخير يتأكد لشيعة العراق بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم