المالية البرلمانية: القروض الداخلية والخارجية تكفي لاربعة اشهر فقط

أكد رئيس اللجنة المالية البرلمانية هيثم الجبوري، أن القروض الداخلية والخارجية تكفي لاربعة اشهر فقط، واصفاً اللجوء لقانون الاقتراض الذي اقره البرلمان مؤخراً بـ”الفاشل”.

وقال الجبوري إن “اللجوء الى قانون الاقتراض الذي تبنته الحكومة فاشل والقروض الداخلية والخارجية تكفي لاربعة اشهر فقط وعلى الحكومة ان تفكر بالاصلاح الاقتصادي”.

وأضاف أن “السيطرة على المنافذ الحدودية ستجلب عشرة تربيونات دينار اضافية الى خزينة الدولة”، مشددا على “ضرورة تخليص المنافذ من سطوة الفاسدين والخارجين عن القانون”.

ولفت الجبوري الى أن “قرار اوبك بلاس كان مجحفا بحق العراق”، مشدداً بالقول إن “اقليم كردستان يصدر النفط بطريقة غير رسمية”.