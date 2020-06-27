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المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة : لن نسمح باستهداف هيبة الدولة والفوضى في البلاد

رسول قال في تصريح صحفي، إن ” قوة جهاز مكافحة الإرهاب اعتقلت 14 عنصراً معهم منصات إطلاق صواريخ في إحدى مناطق بغداد”، مبيناً أن “عملية توقيف مطلقي الصواريخ تهدف لاستعادة هيبة الدولة العراقية”.

مضيفاً ، أن “الجهات الاستخباراتية والقضائية مستمرة بالتحقيق مع العناصر الذين تم إيقافهم”، لافتاً إلى أن “الأشخاص المعتقلين جميعهم عراقيون ولا يوجد بينهم أجانب”.

الناطق باسم القائد العام، أشار إلى أن “القوات العراقية لن تسمح بأي عملية تستهدف هيبة الدولة”، متعهداً بـ “عدم السماح بأي فوضى في البلاد وسيتم تنفيذ القانون”.

وأصدرت قيادة العمليات المشتركة، أمس الجمعة ، بياناً قالت فيه انها القت القبض على 14 عنصرا، قرب منصة لإطلاق صواريخ تستهدف المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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