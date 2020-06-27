بعد الاعرجي.. السوداني: لم اكلف بأي منصب تنفيذي

نفى النائب محمد شياع السوداني، السبت، تكليفه بأي منصب تنفيذي.
وقال السوداني في بيان ان “الانباء التي تم تداولها بشأن تكليفي بمنصب تنفيذي عارية عن الصحة”.
واضاف “لم اكلف بأي منصب”، داعيا “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات”.
نفى النائب محمد شياع السوداني، السبت، تكليفه بأي منصب تنفيذي.
وقال السوداني في بيان ان “الانباء التي تم تداولها بشأن تكليفي بمنصب تنفيذي عارية عن الصحة”.
واضاف “لم اكلف بأي منصب”، داعيا “وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل المعلومات”.
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