تحولات العقل الفلسفي بين الأسطورة والعلم

د زهير الخويلدي

” يُقَالُ العقل المحض على عكس العقل العملي ، المعرفة الحدسية بالحقائق الضرورية” عمونيال كانط

العقل هو كلمة قديمة جدا لها معاني عديدة. غالبًا ما لاحظت الفلسفة تعدد معاني كلمة العقل من قبل الفلاسفة أنفسهم. يبدو أن المعنى الأصلي هو ذلك الذي اقترحه التعبير القديم: اللّوغوس. لذلك قام بتعيين أي خطاب متماسك ومفتوح ومربوط جيدًا وصحيح عالميًا ، فضلاً عن الحقيقة التي يتجلى فيها مثل هذا الخطاب. لكن تعريف العقل وتحديد آليات اشتغاله وإبراز وظائفه ونطاقه والإطلاع على مكوناته هو الذي بقي اشكاليا وطرح العديد من الاستفهامات حول تحولاته الدلالية من المجال الأسطوري والديني الى المجال العلمي.

ماذا يعني العقل من حيث حقيقته الفلسفية؟ وهل تم تحديد العقل بشكل نهائي؟ ألا يمكن تبسيط تعريفات العقل المختلفة وتجميعها حول فكرة أكثر مركزية؟ لماذا لا تتبنى شروط أبسط من المنطق والاستدلال؟

اللوغوس logosهو عند الاغريق في تعارض مع الأساطير ، وخطاب الوحي التقليدي ، وكذلك خطاب السفسطائي ، المصنوع لإرضاء وإغواء العامة. لوكريتيوس Lucretius وشيشرون Cicerone ،هما الذين أدخلا إلى اللغة الفلسفية ، وقام بجمع معاني اللوغوس التي يتم استخدامها في المعاني الأكثر تنوعًا:

1. ملكة التفكير الاستطلاعي والاستدلالي ، للجمع بين المفاهيم والمقترحات.

2. القدرة على الحكم بشكل جيد ، أي التمييز بين الخير والشر ، وبين الصواب والخطأ من خلال الشعور الداخلي والعفوي والفوري.

3. المعرفة الطبيعية ، بقدر ما تتعارض مع المعرفة القديمة ، موضوع الإيمان.

4. نظام من المبادئ القبلية ، لا تعتمد حقيقته على الخبرة ، والتي يمكن صياغتها منطقيًا ، والتي لدينا معرفة عميقة بها.

5. بشكل أكثر تحديدًا ، القدرة على معرفة الحقيقة والمطلق في الحياة المباشرة ، على عكس ما هو ظاهر أو عرضي. بهذا المعنى ، يعارض العقل إما الجنون أو العاطفة ، ولكن في هذه المعارضة ، غالبًا ما يكون هناك شيء مختلط بالمعنى الوجداني.

6. كهدف للمعرفة ، يدل العقل على علاقة وصلة وتحديد وترتيب.

7. عقل الوجود هو مبدأ التوضيحي ، بالمعنى النظري ، أي ما يولي عنايته بالأثر.

8. بالمعنى المعياري ، العقل هو تقديم السبب المشروع لحدوث كل شيء وإعطاء التبرير المناسب.

9. العقل يعتبر كونيًا بشكل تقريبي، وبهذا المعنى هو سمة من السمات المشتركة بين الناس.

10. حقًا ، يشير العقل الى ما يتجاوز معاني الراسيوRatio اللاتيني ،التي تفيد الحساب ووضع الأشياء والحقائق في سلم ، وتنظيمها ، وهذا يدل على ملكة إنجاز هذه العمليات وكذلك بلوغ نتائجها.

ما نلاحظه أنه قد تم استخدام الراسيو مبكرًا جدًا لترجمة اللوغوس اليوناني. لذلك ظل معنى اللوغوس قريب من الراسيو ولكن أكثر ثراء. ومع ذلك ، ورث الراسيو اللاتيني جميع استخدامات العقل اليونانية، باستثناء معانيه اللاهوتية التي تم اعتمادها في لفظين هما Verbum و Verb.

وهكذا نجد أنفسنا نملك سلسلتين من المشتقات: سلسة اللوغوس المنطقي وسلسلة الراسيو الحسابي ، ولكن تم تقسيمها نفسها الى الشكل اليوناني (معقول ، فكري) أو الى الشكل اللاتيني (عقلاني ، عقلي).

بالإشارة إلى اللوغوس ، يجب أن نضيف أن فكر العقل في نفس الوقت الذي يتم التعبير عنه في الخطاب المنظم هو الذي يجعله عرضة للتبادل والمناقشة والحجج والحوار والجدل ، والفكر الذي يواجه التناقض ، ويبحث عن مبرر ويوافق على إعطاء تفسيرات. يعارض الخطاب العقلاني الكلام النبوي. هذا يوجهنا نحو فكرة الفكر الراسخ . إحدى معاني اللوغوس هي قضية المحاكمة حول المعرفة ، الدافع أو الأساس لاتخاذ إجراء قانوني ؛ أما أحد معاني الراسيو هو الدعوة رداً على التجريم. لتوجيه الذات الى قبول هذا التنوع في الدلالة والاستخدام ، من المفيد التمييز بين الحس الواسع والحس الضيق للعقل وبين العقل كشكل من أشكال التفكير والعقل المتأصل في الواقع. بالمعنى الواسع ، فإن العقل هو ملكة مشتركة بين جميع الأنواع البشرية ، يختلف مع الحيوية ، ويتضمن القدرة على التجريد بالإضافة إلى عمل النقاش والتعاون والاتفاق.

اللغة والأداة هما المنتجان المميزان للحيوان العقلاني أو الإنسان العاقل. يُنظر إلى هذه الوظيفة أيضًا على أنها القدرة على إدراك الحقيقة ، وطبيعة الأشياء ، ليس فقط كما هي ،بل المبادئ التفسيرية التي توضحها.

العقل هو في معارضة تكميلية مع الوظائف الحسية ويتم تعريفه سلبًا على أنه كلية معرفية تجمع بين الحس السليم ، الرأي الصواب ، الحكم ، الذكاء ، الفهم والذهن من حيث هو تحديد جزئي للعالم المرئي.

إن معارضة العقل والفهم ليست فقط من عمل كانط ، ولكنها موجودة أيضًا في فلسفة هيجل ، والتي تتناولها في صراع جديد بين الروح والمادة وبين الحياة والمطلق. الذهن يعرف لحظات وجوانب معينة فقط. على هذا النحو ، فهو مجرد ، وغير قادر على التغلب على المعارضة والتشتت بينما العقل يقوم بالتوحيد و قادر على المصالحة المطلقة. ولكن إذا كان الأمر كذلك ، فذلك لأن العقل ليس مجرد شكل من أشكال التفكير بل هو أيضًا الواقع نفسه في حركته ، أي سبب الأشياء. ما هو هذا المعنى الدقيق للعقل؟

من أصول الفكر اليوناني ، اللوغوس هو كلام حقيقي وما يكشفه هذا الخطاب هو الحقيقة في لاتحجبها ما وراء الحسابات البراغماتية الضيقة، فإن الأقوال هي “أسباب وجود” الأشياء ، ووضوحها ، وجوهرها.

بالنسبة لبارمنيدس ، ما يكشفه الخطاب الحقيقي هو الكائن الوحيد والفريد وغير القابل للتجزئة وغير القابل للتغيير. أما ما هو متغير وعفا عليه الزمن وغير متماسك ولا يمكن أن يكون موضوعًا لخطاب حقيقي ، فهو ليس شيئًا ، ولا يمكنه أن يكون كذلك أي شيء. في خطوة ثانية ، يحاول الفكر جعل هذه المظاهر المتغيرة والمتناقضة مفهومة من خلال ربطها بمبدأ واضح: فكرة أو شكل. أسباب الأشياء هي ما يجعلها وما يجعلها معروفة.

سواء كان المفهوم منفصلاً (أفلاطون) أو متأصلاً في الأشياء الطبيعية (أرسطو) ، فهو حقيقي بما هو مضمون الخطاب الحقيقي ، وعلى العكس من ذلك ، في مقابل الآراء السفسطائية ، فإن الخطاب صحيح فقط بقدر ما يتزامن مع سبب وجود الأشياء. هذه الأشياء الحساسة لها درجة معينة من كونها تقلد المفهوم ، وتتلقى قانونها وجوهرها منه. في هذا الصدد ، فإن سبب الأشياء يعني سببًا كافيًا ، يعلن لايبنيتز في كتابه العدل الالهي عن هذا المبدأ: هناك مبدءان رئيسيان لمنطقنا ، أحدهما هو مبدأ التناقض ، والآخر هو السبب الكافي : إنه لا يحدث أي شيء على الإطلاق دون وجود سبب أو على الأقل سبب محدد. وهذا يعني أنه يمكن أن يكون سبباً لسبب مسبق لوجوده بدلاً من عدم وجوده ولماذا هي موجود بدلاً من وجوده بأي طريقة أخرى “.

يقسم شوبنهاور هذا المبدأ إلى أربع صيغ ، والتي يطلق عليها على التوالي مبادئ السبب الكافي لتصبح ، سببًا كافيًا للمعرفة ، سببًا كافيًا للوجود ، سببًا كافيًا للتصرف أو الدافع. غالبًا ما كانت الصلة بين قانون الفكر وطبيعة الأشياء لاهوتية. نجد بالفعل هذا الرابط في الرواقية: من خلال كل شيء يوزعه إله واحد ، مادة واحدة ، قانون واحد ، سبب مشترك لجميع الكائنات الحية الذكية ، حقيقة واحدة ، (–مارك أوريل ). في الفكر اللاهوتي ، العقل الإلهي ، أقرب إلى العقل (النوس) منه إلى الراسيو ، يعطي قوانينه للطبيعة من خلال الفعل الإبداعي ويتواصل مع الإنسان بمعرفة لهذه القوانين. العقل الذي يعلن أن الإنسان هو الكلمة أو حكمة الله نفسه ، وهذا السبب المعلن للإنسان ليس العقل البشري. الإنسان ليس عقله ونوره لنفسه ، لكن العقل البشري قادر على الاستنارة به. يقع تنظيمه في أنظمة مختلفة نجد في أساس الفلسفات العظيمة للعصر الكلاسيكي هذه العلاقة الثلاثية ، العقل الإلهي ، العقل البشري ، سبب الأشياء ، العلاقة المرفوضة تمامًا من كانط. مع هيجل ، تمت إضافة سمة جديدة إلى هذا التكوين: تاريخية العقل. بالنسبة للأفكار السابقة ، فإن العقل الإلهي أبدي ، وأسباب الأشياء ثابتة ويتم اكتشاف حقيقتها دائمًا على أنها صحيحة في ومن جميع الأوقات. فكيف يمكن التعامل مع العقل بوصفه مبدأ التشريع للقيم والتصنيف للمعارف؟

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