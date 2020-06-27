توقيتات التقديم للدراسات العليا وموعد الامتحان التنافسي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تحديد الثامن عشر من شهر تشرين الأول المقبل موعداً للامتحان التنافسي للمتقدمين للدراسات العليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان إن “التزاماً بتهيئة متطلبات العام الدراسي 2021/2020 للدراسات العليا تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحديث التوقيتات الخاصة بالتقديم والقبول وموعد الامتحان التنافسي”.

وأضاف، أن “تغذية منظومة القبول بخطة الجامعات ستبدأ من تاريخ التاسع من آب المقبل مرورا بتثبيت المواد الدراسية المطلوبة والتخصصات العلمية، فيما سيكون الأول من أيلول المقبل موعدا للتقديم الإلكتروني عبر النافذة (adm.rdd.edu.iq)، في حين إن 2020/10/18 سيكون موعدا للامتحان التنافسي وسيعقبه إعلان نتائج القبول في 2020/10/22”.

وتابع، أنه “بالتزامن مع تحديث هذه التوقيتات فإن وزارة التعليم تطلق التقويم الجامعي للدراسات العليا وتحدد تاريخ 2020/11/1 موعدا لبداية الفصل الدراسي الأول الذي يستمر لغاية 2021/2/11 فيما سيكون السابع من آذار المقبل موعدا لبداية الفصل الدراسي الثاني الذي يستمر الى غاية 2021/6/17”.