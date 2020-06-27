كتلة الديمقراطي الكوردستاني : اقليم كوردستان ينتظر رد بغداد على مقترحات وفده المفاوض

أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في البرلمان العراقي ، أن حكومة الإقليم سلمت المركز جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والملف النفطي.

أكد المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني ، في البرلمان العراقي ، أن حكومة الإقليم سلمت المركز جميع البيانات الخاصة بأعداد الموظفين والملف النفطي.

النائب ارام بالتي قال ، إن ” أربيل سلمت بغداد جميع البيانات الخاصة بموظفيها وملف النفط “، مشيراً إلى أن “حكومة المركز ستقوم بدراسة المقترحات وإجابة الإقليم عليها”.

وكان وفد رفيع من حكومة اقليم كوردستان برئاسة نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ، زار بغداد الاسبوع الماضي واجرى محادثات مع رئيس الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين العراقيين بشأن الملفات العالقة بين بغداد واربيل وعلى رأسها النفط والغاز والموازنة ورواتب الموظفين .

آرام بالتي ، أضاف أن ” وفد الإقليم في سلسلة اجتماعاته التي عقدها في بغداد قدم كل ما من شأنه أن يكون مؤثراً للوصول إلى اتفاق، من إحصائيات وسجلات وأرقام وبيانات بشأن الموظفين والنفط وكلها الآن على طاولة الحكومة المركزية”.

وتابع أن “الحكومة الاتحادية ترغب أن تأخذ النفط بحسب قيمة برميل النفط من دون مراعاة التزامات حكومة الإقليم أمام الشركات النفطية العالمية”، لافتاً إلى أن “حكومة الإقليم أبدت استعدادها لأي حل يكون في صالح الطرفين كونه متعلقا بمسألة الموازنة ورواتب مواطني إقليم كوردستان” .