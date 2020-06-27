كوردستان بانتظار وصول أدوية خاصة بعلاج «كورونا» الأسبوع المقبل

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أنه من المرجح وصول أدوية خاصة بعلاج فيروس «كورونا» المستجد إلى الإقليم الأسبوع القادم.

كشف المتحدث باسم وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الجمعة، أنه من المرجح وصول أدوية خاصة بعلاج فيروس «كورونا» المستجد إلى الإقليم الأسبوع القادم.

وقال محمد قادر: «وزارة الصحة العراقية بصدد شراء أدوية خاصة بعلاج كورونا، وتواصلت لهذه الغاية مع شركات محلية وأجنبية، وبعد وصول هذه الأدوية والتحقق من نوعيتها وجودتها والمصادقة عليها، سيتم إرسال حصة إقليم كوردستان منها».

وأوضح أن العلاج المذكور على شكل أقراص، وتم استخدامه في علاج مصابي «كورونا» في روسيا، ولعب دوراً فعالاً في تسريع تعافي المصابين بالفيروس من ذوي الحالات المتوسطة والشديدة، والذين لم يصلوا إلى درجة توصيلهم بأجهزة التنفس الصناعي.

كما أشار إلى ضرورة تعزيز حملات جمع بلازما الدم من المصابين بالفيروس ممن تماثلوا للشفاء، داعياً المتعافين من «كورونا» إلى التبرع بالبلازما للإسهام في معالجة باقي المصابين.