نأمل أن لا تتحول هيئة الحشد من ” مقدّس ” إلى مدّنس في حماية سلطة  الفاسدين  الكبار

بقلم مهدي قاسم

عبرت أغلبية الشارع العراقي عن تقديرها تثمينها للتضحيات التي قدمتها قوات الحشد في مواجهة عناصر داعش الإرهابية ، و كمكافأة لهم لم يعترض كثير من العراقيين أن يكون جهاز هيئة الحشد جزء من مؤسسة الجيش ، بالرغم من الترهل الذي يعاني منه الجيش أصلا ، و كان فهم الناس للمسألة تجسد في أن يكون كل عنصر من عناصر الحشد واحدا من جنود الجيش العراقي و نقطة ، طبعا على شرط أن يكون ولائه للوطن وليس للطائفة أو الحزب أو الميليشيا التي ينتمي إليها ، وضمن هذا السياق وتمشيا مع المفهوم الآنف الذكر كان من المفترض أن تُذاب وتنصهر هيئة قوات الحشد الشعبي قاطبة في الجيش العراقي وتنحل كهيئة مستقلة وقائمة بذاتها كجيش مواز مثلما هي الآن حاليا ، و تنتهي مرة إلى الأبد ، بدلا من أن تبقى سيفا مسلطا وبعبعا للتهديد والابتزاز بين أيدي عشرات المليشيات و توظيف بعضها وسيلة خدمة لمصالح وولاءات أجنبية ومحلية و فئوية و غيرها ، حيث يحاول كل جهة و طرف استغلال هيئة الحشد لمصالحه الشخصية والحزبية ، أو فرض غايات و أهداف وأجندة حسب الهوى والرغبات السياسية والمصالح الأنانية لهذا الزعيم الخرنكعي أو لذاك العميل السبندي والوقح المتشدق علنا بعمالته للنظام الإيراني ، و حتى لا يتحول الحشد إلى دولة وسلطة وجهاز ساحق و ضارب أكثر درجة قوة و سطوة حتى من قوات الجيش و جهاز مكافحة الإرهاب ذاته ، و الواقع كان ينبغي على حيدر العبادي القيام بمثل هذه المهمة عندما كان رئيسا للحكومة ، أي دمج قوات الحشد في مؤسسة الجيش على نحو الذي ذكرناه آنفا مع إلغاء هيئة الحشد الشعبي إلغاء كليا ، خاصة بعد انتهاء المواجهات الميدانية مع عناصر داعش الإرهابية ، وانتفاء الحاجة إلى هيئة الحشد ،إذ أنها أي قوات الحشد قد جاءت أصلا إلى الوجود وتكوّنت بذريعة مواجهة عناصر اداعش الإرهابية ، و كان من المفروض أن تُلغى أوتُحل الهيئة مع انتهاء المواجهة الميدانية مع داعش ، ولكن بما أن أبناء الجنوب الفقراء يحبون التطوع في الجيش كتقليد اجتماعي قديم ، طبعا في الدرجة الأولى بسبب البطالة المزمنة ، فقد كانت فكرة دمجهم في مؤسسة الجيش مع اعتبار كل عنصر حشدي جنديا من جنود الجيش العراقي فكرة عملية وحلا وسطا ، و كذلك الأمر مع ضباط وقادة هيئة الحشد على نفس الصعيد ، مع الفرز والتمحيص بغية التأكد من عدم وجود عملاء للنتظام الإيراني بين صفوفهم بعدما يصبحون ضباطا من ضباط الجيش العراقي ، غيرأن حيدر العبادي لم يقم بمثل هذه الخطوة الضرورية لسبب من الأسباب ربما لجبنه أو خوفه من ابتزاز ، لكونه كان فاسدا أيضا ــ ولو على الخفيف بعض الشيء !!..

أما الفاسد العتوي و قاتل المتظاهرين المجرم عادل عبد المهدي فحدث ولا حرج بسبب مولاته للنظام الإيراني و ترك الحشد كما هو جيشا جرارا مقابل الجيش العراقي !..

لذا وبما أن مصطفى الكاظمي هو القائد العام للقوات المسلحة الان ، فينبغي عليه أن يقوم بمهمة إذابة ودمج عناصر الحشد في بوتقة الجيش العراقي ، بنفس المواصفات والمقاييس التي تحدثنا عنها آنفا ، ليتفادى شر بعض المليشيات المرتبطة بالنظام الإيراني و النشطة جدا داخل هيئة الحشد الشعبي ومن خلال ذلك داخل الجيش ايضا ، فضلا عن أنها ــ أي هيئة الحشد والميليشيات المندمجة به ــ تعتبر دولة عميقة جدا داخل الدولة العراقية الضعيفة والهزيلة ، يجب أن يقوم بذلك قبل فوات الآوان ، لأن جزء كبيرا من عناصر الحشد باتت تدافع عن أحزاب السلطة الفاسدة لأنها تعتقد أن مصالحها مرتبطة بها ، وربما ستقف أمام أية تحولات أو إجراءات إصلاحية حقيقية و جذرية ستقوم بتنفيذها حكومة الكاظمي ، وحتى ستقوم بالمواجهة والتصادم المسلحين لتحمي في الأخير كل فاسد كبير أو صغير في تلك الأحزاب الفاسدة .