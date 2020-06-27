وزير التربية يؤكد التزام وزارته بتعهداتها لاكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي

أكد وزير التربية علي حميد مخلف، الجمعة، التزام وزارته بتعهداتها لإكمال امتحانات طلبة السادس الاعدادي.

وقال مخلف في بيان إن “الجهات العليا في الوزارة حددت يوم امتحاني لكل فرع، إذ سيكون امتحان يوم للأدبي ويوم للتطبيقي، ويوم للاحيائي لتخفيف زخم تواجد الطلبة داخل القاعات الامتحانية”.

وأضاف أن “الوزارة مستعدة بشكل كامل لانجاز الامتحانات، من خلال التنسيق العالي مع وزارات التعليم العالي والصحة والاتصالات وبما يخدم طلبتنا الاعزاء”، داعياً الطلبة وأولياء الامور الى “متابعة الاخبار والمواد العلمية من مصادرها الرسمية وعبر القناة الفضائية التربوية والمنصات الالكترونية التعليمية”.