وقفة أمام القاعدة الأمريكية بريف الحسكة‎ احتجاجاً على القصف التركي

نظمت عشرات النساء والفتيات الكورديات، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام القاعدة العسكرية الأمريكية في ريف الحسكة الشمالي بغربي كوردستان (كوردستان سوريا)، وذلك احتجاجاً على القصف التركي على ريف كوباني يوم الثلاثاء الماضي.

ورفعت المشاركات في الوقفة صوراً ولافتات نددت بصمت قوات التحالف الدولي إزاء القصف الذي تتعرض له المناطق الكوردية في غربي كوردستان.

واعتبرت المشاركات، الصمت الدولي بأنه «تواطؤ وتشجيع للعدوان التركي على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق أبناء شمال شرق سوريا»، وفق تلك الشعارات.

وطالبت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية، قوات التحالف الدولي بالعمل على إيقاف «القتل الذي تمارسه تركيا بحق الآمنين في شمال شرق سوريا».

وكان المئات من المواطنين قد اعتصموا يوم أمس الجمعة، أمام القاعدة الروسية في كوباني، احتجاجاً على القصف التركي الأخير على قرية قره حلنج بريف كوباني.

وكان أربع نسوة فقدن حياتهن يوم الثلاثاء الماضي جراء استهداف طائرة تركية منزلاً في قرية قره حلنج جنوب شرقي مدينة كوباني.