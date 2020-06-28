الروائي الأردني الراحل غالب هلسا : أهمله النقد ونسيته ” النخبة الثقافية ”

بقلم مهدي قاسم

قرأتُ قبل أيام خبرا يفيد عن نية إحدى دور النشر الإردنية بإعادة طبع الأعمال الروائية الكاملة للروائي الأردني غالب هلسا ، وقد سررت لذلك حقا ، ليس لكون الروائي غالب هلسا كان صديقا لي في سنوات الغربة سواء في بيروت و دمشق و كذلك بعض الوقت في عدن ، حيث سافرنا سويا على سطح باخرة واحدة مع مقاتلي المقاومة الفلسطينية أثناء خروجنا من بيروت أبان الاجتياح الإسرائيلي ، إنما لكونه كان روائيا مبدعا ومتميزا بتقنياته السردية الملفتة ببراعتها المكثفة و الزاخرة بقدرتها التعبيرية المدهشة ، ولا سيما تلك البصمة التقنية التي ميزت روايته الموسومة ب” الضحك ” و كذلك روايته ” ثلاث وجوه لبغداد ” التي كتبها عن تجربته أثناء إقامته في بغداد ، فضلا عن الأخيرة تحت عنوان” الروائيون ” التي تعد حسب علمي آخر روايته التي أنجزها في دمشق قبل أن يقضي بسكتة قلبية .

وقد شاء قدري الجميل والقاسي كأب حنون ! ، أن يتقاطع طريقي مع طريق الروائي غالب هلسا مرارا ، وعن صدفة محضة فحسب ، إذ أول ما التقيته وتعرفنا بعضنا مع بعض في بيروت ، عندما كنت أقوم بتغطية صحفية لمؤتمر اتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين ، للوهلة الأولى بدا لي بعينين ذاهلتين و نظرات ساهمة وشاردة كمن يعيش في عالم آخر بعيدا عن الجو الموجود فيه ، ، كأنه يجنّح محلقا ، بعيدا في عالم آخر تماما ولا يوجد في مكانه إلا فيزيائيا فحسب ، ( فيما بعد من خلال قرائتي لروايته ” الضحك” التي أهدانيها ، اكتشفت أن هذه النظرات الذاهلة والشاردة تماما ، تعطي للمرء انطباعا خادعا ومضللا ، إذ أنها ليست كذلك ، إنما ترى كل شيء وتسجّل كل شيء بصغيرها وكبيرها وكل ما حواليها و أبعد من ذلك أيضا ، كعين نسر نفاذة ، بل مثل مجسات و تحركات عين كاميرا بزوايا متعددة ، مع تجسيد مشاعر واحاسيس جوانية أيضا كرودود متفاعلة ومتبادلة ، بسردية نثرية ملفتة ، تتمازج أحيانا كثيرة مع تألقات مناخات شعرية أخاذة ، على الأقل هذا ما يشعر به القارئ فيما بعد ، بعد قراءة بعض من أعماله الروائية العديدة مثل السؤال و سلطانة وثلاثة وجوه لبغداد فضلا عن الخماسين ) ، وفي أثناء لقائنا ذاك علمتُ منه أنه قادم من بغداد ( بينما كنت أعتقد أنه مقيم في القاهرة لأن أجواء روايته الضحك كانت تجسد أجواء القاهرة في المرحلة الناصرية ، بكل ما رافق ذلك من أعمال قمعية كانت تُمارس ضد القوى اليسارية المصرية المؤيدة اصلا لسلطة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ومتضامنة معها ! ــ حيث تواصلت أعمال القمع والملاحقة و الاعتقالات حتى في عهد السادات أيضا ، بسبب رفض اتفاقية كامب ديفيد ) وأضاف أنه قد جرت عملية إبعاده عن القاهرة هو وعددا آخر من القوى المصرية والعربية المقيمة في القاهرة و المعارضة لاتفاقية كامب ديفيد في ذلك الحين ، و أضاف لي ختاما إنه قرر الآن الإقامة في بيروت بدلا من بغداد ، و فيما بعد قد توطدت العلاقة بيننا ، حيث التقينا في مناسبات كثيرة جدا ، ولا سيما بعدما أخذ يتردد إلى مكتب هيئة تحرير جريدة ” القاعدة ” الفلسطينية وكذلك مجلة الأفق ــ التي كنتُ محررها الثقافي ــ بشكل متواصل ومنتظم وقد أفردت له ذات مرة صفحة كاملة في مقابلة شاملة معه عن الحركات الثقافية والفكرية والسياسية والاجتماعية ..

تجسيد المكان بملامح و أبطال محليين :

بالنسبة لي ، فأنني أعتبر رواية ” الضحك ” من أهم أعماله الروائية وذلك لتقنيتها السردية الممتعة والمعقدة في آن ، وخاصة من ناحية بنائها الروائي الساعي إلى توظيف جملة تقنيات متعددة مستويات فنية منها : سينمائية وتشكيلية فنية مع عمليات قطع أو مونتاج مع تقديم وتأخير أو تحضير عدة مستويات زمنية لأحداث متداخلة ومختلطة مع تدعيات شعور ونقلات سريعة و غامضة وعلى غفلة مباغتة بين الشعور و اللاشعور بتداخل يتطلب اليقظة و الحذر بغية متابعة مسار أحداث وتطورات أجواء الرواية ، عبر أحداث مضطربة و نقلات مفاجئة قد تجري ضمن تيار زمني واحد مع روافد سرعان ما تنفرد حينا ــ كل على حدة ــ و لترجع فيما بعد لتختلط وتندمج مجددا مع بعضها بعضا حينا آخر ، حيث نتواجه ونلتقي مع أشخاص الرواية القلقين دوما والذين يبدون مثقلين حتى تهدل الكتف بهموم ومشاعر خيبات وفشل علاقات حب عاطفية ، وعجز وشلل روحيين ، ربما بسبب أو تحت أجواء خانقة من أحاسيس حادة وفعلية ملاحقات و عمليات و أجواء قمع واضطهاد ورعب واعتقالات كيفية متجسدة بعمليات تعذيب وإخصاء فكري وجسدي ، قد يؤدي في بعض الأحيان إلى حافة الجنون ( في حالة عيسى الثوري و المنفي إلى إحدى البلدات القاحلة والرثة البائسة قيما و سلوكا و روحية بدائية متوحشة ) زائدا الخيبة الملازمة و المتجسدة بفشل النظريات الثورية على صعيد التطبيق العملي والسذاجة الفادحة لحد السخرية في النظر إلى مجريات الأمور وتطوراتها من منظور ضيق واحد ومحدود جدا ، وكذلك التعويل الخادع على عوامل خارجية ، ولكن قبل هذا وذاك نجد القدرة الفائقة عند الروائي غالب هلسا في تصوير وتجسيد الملامح المحلية للمكان ، لتنطبع في الذاكرة بشكل قوي وراسخ ، ربما تصبح غير قادرة على النسيان ، كما لوكنا إزاء لقطات ومشاهد سينمائية مجسّمة ، حيث تندمج المشاعر والأحاسيس الجوانية لتتفاعل منسجمة أو منفرة مع طبيعة حضور المكان الآني ذات علاقة متفاعلة مع أحاسيس وعواطف ومشاعر مختلفة ومتضاربة أحيانا ، وربما عدائية أيضا ، وعموما فهو يكاد أن يستخدم نفس التقنية في روايته ” ثلاثة وجوه لبغداد ، أما روايته ” الروائيون ” والتي كانت أخر عمله ــ حسب معلوماتي ، و التي كتبها في دمشق ، فلم أحصل عليها ، وبالتالي لم أقرأها ، مع أنه قال لي ، عندما التقيتُ معه آخر مرة في إحدى أماسي دمشق المتأخرة حيث كان ذاهبا لزيارة صديقه الشاعر ممدوح عدوان ، مثلما بلغني ( قبل أن أغادر أنا دمشق نهائيا إلى بودابست !) إذ قال لي بأنه لا زال منهمكا ، يشتغل على كتابة رواية جديدة ، ومن حسن الحظ أنه قد استطاع أنجازها قبل أن تقضي عليه سكتة قلبية مباغتة وغادرة .

و أخيرا : ـــ

يبقى أن نقول بأنه من المؤسف جدا أن تنسى النخبة الثقافية العربية روائيا مبدعا مثل الروائي الأردني غالب هلسا الذي أغنى الرواية العربية بأعماله الروائية المتميزة بإضافات تقنية جديدة ، وأن يركّز بعضهم اهتمامهم ونقدهم وتروجيهم دوما على ” روايات ” لروائيات وروائيين يكتبون روايات ساذجة بمضمونها المستهلك و بلغتها السردية المهلهلة والمفككة وذات منحى تقريري وهي أقرب إلى مذكرات شخصية و عادية ــ مطبوعة على نفقات شخصية ــ منها إلى أن تكون روايات متماسكة وذات عالم زاخر و ثري وعارم ونابض بشخصيات ذات مصداقية فنية مقنعة ..