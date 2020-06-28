العراق.. تسجيل 2140 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 96 وفاة و2140 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948) .
أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 224
بغداد / الكرخ 193
مدينة الطب 157
النجف 108
السليمانية 289
أربيل 56
دهوك 3
كربلاء 65
كركوك 29
ديالى 103
واسط 76
بابل 104
البصرة 221
ميسان 105
الديوانية 86
ذي قار 282
الأنبار 15
نينوى 9
صلاح الدين 4
المثنى 11
وأشارت إلى تماثل 1184 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:
بغداد الرصافة 79
بغداد الكرخ 280
مدينة الطب 31
النجف 37
السليمانية 12
أربيل 22
كركوك 18
كربلاء 44
ديالى 98
واسط 184
البصرة 101
ميسان 73
بابل 62
ذي قار 110
الديوانية 14
الأنبار 13
نينوى 2
صلاح الدين 4
وأكد البيان، تسجيل 96 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :
بغداد الرصافة 19
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 7
السليمانية 17
اربيل 1
كربلاء 2
كركوك 4
ديالى 3
واسط 1
البصرة 8
ميسان 5
الديوانية 4
ذي قار 16
الأنبار 1
نينوى 1
وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 45402 ، ومجموع حالات الشفاء 21122، والراقدين الكلي 22524، والراقدين في العناية المركزة 324، ومجموع الوفيات 1756.