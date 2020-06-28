العراق.. تسجيل 2140 إصابة جديدة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاحد، تسجيل 96 وفاة و2140 إصابة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم فحص (10595 ) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (520948) .

أضافت الوزارة، أن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2140) أصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 224

بغداد / الكرخ 193

مدينة الطب 157

النجف 108

السليمانية 289

أربيل 56

دهوك 3

كربلاء 65

كركوك 29

ديالى 103

واسط 76

بابل 104

البصرة 221

ميسان 105

الديوانية 86

ذي قار 282

الأنبار 15

نينوى 9

صلاح الدين 4

المثنى 11

وأشارت إلى تماثل 1184 حالة للشفاء وتوزعت وكما يلي:

بغداد الرصافة 79

بغداد الكرخ 280

مدينة الطب 31

النجف 37

السليمانية 12

أربيل 22

كركوك 18

كربلاء 44

ديالى 98

واسط 184

البصرة 101

ميسان 73

بابل 62

ذي قار 110

الديوانية 14

الأنبار 13

نينوى 2

صلاح الدين 4

وأكد البيان، تسجيل 96 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال اليوم الماضي، وكما يلي :

بغداد الرصافة 19

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 7

السليمانية 17

اربيل 1

كربلاء 2

كركوك 4

ديالى 3

واسط 1

البصرة 8

ميسان 5

الديوانية 4

ذي قار 16

الأنبار 1

نينوى 1

وقالت الوزارة إن مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 45402 ، ومجموع حالات الشفاء 21122، والراقدين الكلي 22524، والراقدين في العناية المركزة 324، ومجموع الوفيات 1756.