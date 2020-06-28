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الكهرباء: مشاريع جديدة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة

أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الأحد، عن إعداد “خطة استراتيجية” للصيف الحالي تتضمن تنفيذ مشاريع استراتيجية لزيادة ساعات تجهيز الطاقة، فيما أرجعت تلكؤ تنفيذ مشاريع كثيرة إلى ثلاثة أسباب.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد العبادي، إن “وزارة الكهرباء أعدت خطة استراتيجية للصيف الحالي”، موضحاً أن الخطة “تتضمن إدخال وحدات توليدية جديدة وصيانة وتأهيل المحطات الأخرى، فضلا عن تنفيذ مشاريع جديدة لزيادة ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين”.

وتابع العبادي في حديث لوسائل إعلام حكومية، أن “تلكؤ تنفيذ الكثير من المشاريع وعدم تمكن الوزارة من شراء قطع الغيار لصيانة المحطات الكهربائية (كان بسبب) الظروف التي مرت بها البلاد وقلة التخصيصات المالية وعدم وجود موازنة”.

ولفت إلى “إعداد خطة طوارئ من أجل إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة”، مضيفاً أنه “تم إدخال بعض الوحدات الإنتاجية التوليدية في محطة الصدر الغازية ووحدتين توليديتين في محطة الكيارة في الموصل، وإدخال محطتي النجيبية والزبيدية في واسط بالاعتماد على الكوادر الوطنية”.

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