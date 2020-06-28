Posted on by

تحذير من الموجة الثانية لكورونا في العراق

أكدت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تصريح ل‍وكالة الأنباء العراقية إن “العراق مازال ضمن الموجة الأولى ل‍فيروس كورونا، بالرغم من أغلب دول العالم دخل هذه الموجة، إلا أنه بسبب الاحتياطات التي تم اتخاذها من قبل الجهات الصحية والحكومية تأخرت الموجة في العراق”.

وأضاف، أن “فيروس كورونا متغير وليس فيه ثوابت، حيث ما زالت هناك بعض القضايا عنه مخفية”، مشيرا الى ان “تحذير منظمة الصحة العالمية من الدخول إلى الموجة الثانية مستند على أسس علمية ودراسات”.

وحذر الجميلي “من التراخي في الإجراءات الأمنية لأنها قد تدخل البلاد إلى موجة ثانية من الفيروس”، مؤكدا ان “المواطن تقع على عاتقه المسؤولية الكبيرة في منع انتشار الفيروس”.

وتابع أنه “لازالت الأصوات النشاز التي تدعو المواطنين ولأسباب مختلفة إلى عدم الالتزام بالتعليمات الصحية بحجة الأمور العشائرية والدينية وما شابه ذلك”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close