تطور خطير .. سقوط بغداد عسكريا بيد الميليشيات بعد إعتقال أفرادها

خضير طاهر

كشف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي هذه الليلة على قناة الشرقية عن حصول تطور أمني في غاية الخطورة ، حيث ذكر ان العاصمة بغداد بعد عملية إعتقال عناصر حزب الله سقطت عسكريا بيد الميليشيات التي خرجت الى الشوارع ، وهرب الجنود والشرطة من مواقعهم لعدة ساعات وكانت المدينة مستباحة بيد تلك الميليشيات وهذا الإنهيار الأمني ذكرنا بإنهيار الجيش والشرطة في الموصل !

تخاذل رئيس الوزراء الكاظمي وعدم تحركه لفرض القانون بعد عملية إعتقال الإرهابيين وسكوته عن سقوط بغداد وإقتحام الميليشيات لدوائر الدولة … يعد كارثة أمنية وسياسية تجعلنا نقرأ السلام على بقايا العراق ، بل أكثر من هذا أشعرت عناصر الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية ان ظهورهم مكشوفة وبإمكان عصابات الميليشيات إعتقالهم وقتلهم والدولة عاجزة عن حمايتهم !

وماحدث أمنيا من فوضى وتخريب .. يكشف عن ان الأوضاع الأمنية في العراق شبه منهارة ولاتوجد دولة قانون ، وان أكثر الأفراد من منتسبي الأجهزة الأمنية بين ميليشياوي مستتر ، وبين شخص جاء من أجل الراتب ، وبالتالي غياب الشعور بالمسؤولية الوطنية نحو أمن البلد ، ولعل هذا جرس إتذار يضع الجميع امام إحتمال سهولة تكرار تجربة إنقلاب الحوثيين وسيطرة الميليشيات على السلطة في العراق عند تلقيها الأوامر من إيران .

للأسف العراق يسير نحو الهاوية ويسعى سريعا نحو الحرب الأهلية والتقسيم والمذابح الجماعية … وكل هذا من أجل إرضاء المخططات الإيرانية !!