تماشياً مع خفض الانتاج.. وزير النفط يؤكد ضرورة التزام الاقليم بالحصة المقررة له

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، اليوم الأحد، على ضرورة التزام إقليم كردستان بالحصة المقررة له امتثالا لقرارات أوبك بخفض الانتاج.

وقال عبد الجبار، إن “مصلحة العراق تقتضي باستمرار التعاون مع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +)، والعمل معاً في رفع القيمة السوقية للثروة النفطية”، مبيناً أن “الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية التي تم الاتفاق عليها للأشهر المتبقية من هذا العام باتفاق أوبك، وتم تخفيض كميات كبيرة من النفط في حقول المنطقتين الجنوبية والوسطى تنفيذاً لتلك الالتزامات”.

وأضاف عبد الجبار في حديث لصحيفة “الصباح” الرسمية، أن “الحوارات مستمرة مع الإقليم، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 ألف برميل يومياً”.

وأشار عبد الجبار، إلى أن “النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والإقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الإقليم التي ينص عليها الدستور العراقي”.