Posted on by

حقوق الانسان: رفع الحظر والتزام المواطن الحل الأمثل لتجاوز أزمة كورونا

اعتبرت مفوضية حقوق الإنسان، السبت، أن رفع الحظر الشامل والتزام المواطن بالوقاية هي الحل الامثل لتجاوز ازمة فيروس كورونا.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان إنه “يجب ان يكون هنالك توازن بين متطلبات حقوق الانسان وبين متطلبات التعامل مع جائحة كورونا والحفاظ على حياة المواطنين وتامين متطلبات ديمومة حياتهم”.

وأضاف الغراوي ان “على الحكومة اتخاذ قرار فوري برفع الحظر الشامل واعادة الحياة الى طبيعتها اسوة بباقي الدول مع اطلاق بروتوكول وتعليمات صحية للمواطن للالتزام بها”.
وأوضح، أن “على القوات الامنية ان تتابع تنفيذ التزام المواطن باجراءات الوقاية بدون استثناء بغية الحفاظ على حياة المواطنين وان يرافق ذلك حملة اعلامية مكثفة لزيادة وعي المواطن بمخاطر الجائحة والالتزام بالتعليمات والركون للحجر المنزلي في حالة الضرورة”.

وطالب الغراوي، الحكومة بـ “إلغاء الموقف الوبائي اليومي والتركيز على المواقف الانسانية التي تساهم في بث الامل للمواطن واطلاق حملة وطنية للتكاتف وتقديم العون للعوائل الفقيرة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close