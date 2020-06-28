بسم الله الرحمن الرحيم

من هنا وهناك ، ردّا على نزار حيدر ..

(العنصرية في إيران على أساس أثني )

(وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبيِن). ( إنّما المؤمنون إِخوة .).

قال الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم 🙁 المسلم مَنْ سَلِمَ الناس من لسانه ويده .) وقال أيضاً صلى الله عليه وآله وسلم : ( ليس منّا مَنْ دعا الى العصبية .).

قال إمام المتقين علي عليه السلام للأشتر ( فإنهما صنفان ، اما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق ).

قال الأخ نزار حيدر في مقابلة مع قناة( روسيا اليوم ) والنجباء واكسترا نيوز ، وصوت العرب الفضائية وراديو النجف : ( العنصرية طبيعة بشرية ) ، فمثلا اهتمت طهران كثيراً وذرفت دموعاًلمقتل الرجل الأسود ، إلّا انها لم تذرف دمعة واحدة من دموع التماسيح حتى لمقتل 700 مواطن شيعي عراقي في الأحتجاجات الأخيرة ، وبينما وصفت ايران ووكلاؤها الفوضى وعمليات الحرق والتدمير والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة التي صاحبت الأحتجاجات التشرينية وكذلك ما صاحب الأحتجاجات التي شهدتها عدة مدن ايرانية خلال العقد الأخير بأعمال الشغب المنافية للقانون ، ووصفت ما تشهده الولايات المتحدة الأمريكية الآن بأنها ردود فعل طبيعية …

والعنصرية في إيران على لأساس أثني ، فعندما يتساقط الضحايا عندنا بالعشرات ، وربما بالمئات وفي الساعات الأولى فقط كما كما حصل أكثر من مرة في إيران والحجاز وأخيراً في العراق إبّان إنتفاضة تشرين الباسلة في بلادنا ، لم يتحمّل أحد مسؤلية قتل المحتجين لا في إيران ولا في غير إيران …أمّا عندنا فكل شئ متهم وكل شئ مِؤامرة ، إذ تلجأ السلطة واعلامها والعصابة الحاكمة وذيولها وأبواقها وميليشياتها فوراً الى تخوين المحتجين والطعن بعرض المحتجات كما انها تفسر الأحتجاجات بالمؤامرة التي تحاك خارج الحدود ، ويشترك فيها كل العالم … أسود واحد أشعل البلاد و700 شهيد وقفت الأغلبية على التل تتفرج .) .

1 . لي خبرة سياسية لأكثر من 50 سنة، وشاهدت الصراع بين الحق والباطل والظالم والمظلوم وعاصرت الحكم الملكي العميل الذي مدحته يا أخ نزار في عدة مقالات ، وهاجمت بقوة السيد عبد المهدي الذي اتهمه الفاسدون والسراق بالفشل خلال عام واحد وهم مَنْ فرضوا عليه كثيراً من الوزراء ولم تكتمل الوزارة إلّا في عام 2020 ولم تُصرف الميزانية إلّا في السنة الجديدة ، ومَن إتهمه صباح الساعدي والعبادي الفاشل الذليل المتقاتل على المنصب، وعلى بعض وزرائه ملفات فساد أرسلها عادل الى القضاء والزرفي الذي يعرفه النجفيّون.

2 . الأخ نزار يعرف جيدا عدد المؤامرات والحروب والحصارات الأقسى والأظلم التي تعرضت لها الجمهورية الأسلامية منذ 41 عاماً ، مُذْ عملية طبس ، ومؤامرة الطيارين أنصار بهلوي ، قبل الحرب الصدامية ، ثم الحرب القذرة التي اشترك فيها وساعد صداما المعسكر الغربي ، وأغلب دول العربان أرسلت متطوعين ومقاتلين عسكريين متقاعدين للعراق وأسر عشرات الآلاف من المصريين والسودانيين واليمنيين ، وساعدته بالمليارات ، ولن ننسى تفجير مجلس الشورى واستشهاد 73 عضواً ، واستشهاد رئيس الجمهورية رجائي ورئيس الوزراء باهونر، وكثير من العلماء والقادة العسكريين،

مصطفى شميران وموسى نامجو .

3 . بعد مجئ رئيس البلد الذي تعيش فيه والمصاب بسعار حقد ضد الجمهورية ، بتأثير آل سعود والأمارات، وقد وعده( محمد بن شيطان )

( وليس محمد بن سلمان ) بدعمه المليارات من الدولارات إذا الغى الأتفاق النووي ، وفرض أقسى الحصارات عليها، ودعمه التيّار اليميني المتطرف بالحزب واسرلئيل ، فلم يترك وسيلة خسيسة إلّا واستعملها ، ولكن الأمام علي عليه الف الصلاة والسلام قال : (الوسيلة الخسيسة لا توصل غاية نبيلة ) ، فالمفترض بك كمعارض للبعث وكاتب اسلامي ان تكون كما قالت الآية ( ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والفؤاد كلُّ أُؤلئك كان عنه مسؤلا .) ، ( ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد ) ، ومما يحز في القلب ان برلمانياً بريطانياً جورج كلوي وكاتباً فلسطينياً عبد الباري عطوان يدافعان عن ايران بشدة وكذلك الأعلامي بن جدّو ، وكانوا يؤيدون صداماً ، وقد كتبت مقالات هاجمت عبد الباري قبل السقوط .

4 . لو كان في ايران عنصرية أثنية او غير أثنية لما صمدت وبقيت طيلة 41 سنة وهي شامخة تتحدى الأعداء والطابور الخامس ، ومنذ 41 سنة كُتِبَتْ عشرات الآلاف من المقالات وعُقِدَتْ آلاف المؤتمرات لعلماء الدين المسلمين ( مرتزقة السلطة ، من وعّاظ السلاطين ) فن الدول العربية وغيرها ، لأصدار قرارات تُكَفّر الأمام الراحل قُدّس سره ، وتنعت القادة بأقسى النعوت ، كنت في المغرب مُدرّساً من عام 1978 الى 1984 وكان التلفزيون المغربي كتلفزيون صديم ، كان الملك اللعين الحسن الثاني في كل مقابلة يقول ( اذا كان الخميني مسلماً فأنا أعلن إلحادي ) وقال لقد أصدر مجلس علماء المغرب فتوى بتكفيره لأنه يقول الأمام المهدي أفضل من نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ) استغفر الله .

5 . لو كان للمسلمين الملتزمين وللشيعة رقم يفتخرون به فعليهم الأفتخار بجمهورية المهدي عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من أنصاره والمستشهدين بين يديه ، ( راجع تفسير آخر آية بسورة محمد من كُتُب الأخوة السُنة المعتبرة ، ألم تكن الدولة السبّاقة لأرسال الأسلحة للعراق لمقاتلة داعش ( راجع تصريح الأخ فؤاد معصوم والعبادي ومسعود البرزاني وهوشيار زيباري ).

6 . الجمهورية بلد يحكمه القانون ، فإبن المرحوم رفسنجاني مسجون وبعد وفاة والده سمحوا له الخروج بسيارة شرطة لألقاء نظرة الوداع على أبيه ، ومن بعد ذلك أعادوه للسجن ، وشقيق رئيس الجمهورية مسجون ، فبالنسبة للتظاهرات خلال رفع سعر البنزين ، قام مخربون بحرق المصارف والبنايات الحكومية وتدخلت الشرطة والحرس وكانت اذاعات العربان وفضائياتها ، وفضائيات البعث واسيادهم تطبل ليلاً ونهاراً ، وكان ترامب وخدمه يحرضون على اسقاط الحكومة ، ألم تتدخل الشرطة الفرنسية بقسوة لوقف حرق اصحاب السترات الصفراء للمحلات ؟!

أتريد تعليم الجمهورية تكليفها الشرعي ، ان التظاهرات في العراق تدخلت فيها وركبت موجتها جهات عديدة ، الجوكر الأمريكي ، وأبناء الماجدات ، والرفاق والرفيقات ( هل شاهدت قنوات البعث الشرقية وقناة الكربولي دجلة وقناة عون الخشلوك البغدادية وسماسرة أنور الحمداني . وقناة علاوي والحرة والعربية والوهابية ووو). ألم تشترك الأمارات ، هل شاهدت توزيع شابات وشباب الدولارات على المتظاهرين ؟ ألم يصرح الأمريكان انهم هددوا عادلاً إذا لم يلغ اتفاقية الصين فسيسقطون حكومته ، فرفض ذلك لأن عرقه هاشمي أصيل .

7 . زيارة السيد عادل للصين كانت في تشرين 1919 والتظاهرات بدأت بعدها بمدة قصيرة، ومن أهم الأتفاقيات والتفاهمات طريق الحرير الذي سيجعل العراق مزدهراً وستنتهي موانئ الأمارات وتحرم من الموارد المائية ، فتدخلت بشدة في التظاهرات ، وأخطأ عادل بعد تغييره القادة الذين عيّنهم المالكي والعبادي وفيهم مجتثون .

8 . هل شاهدت حرق المتظاهرين بالبصرة للأطارات الجديدة ؟ بكم اشتريت هذه الأطارات ومن دفع ثمنها ؟

9 . المرجعية حرّمت حرق البنايات العامة والخاصة وكل الممتلكات ، وحرّمت تعطيل الدوام في الدوائر والمدارس ، هل شاهدت تهديد المعلمين والعُمداء لتعطيل الدوام ؟

هل تذكّرت قيام نقيب المعلمين السوداني بعمل اضراب في المدارس لأسبوعين ؟

أراد خدمة العبادي لأنه نزل معه في الأنتخابات وفشل ، وعليه ملفات فساد يعرفها العبادي فأراد التملق له ، هل يرضى بلد في العالم أن تعمل نقابة المعلمين إضراباً لأسبوعين خدمة لأجندة متظاهرين بزعامة الجوكر الأمريكي والرفاق والرفيقات وأبناء الماجدات والتيّار المدني ؟

نتمنى من الكاظمي أن يحاسب قتلة المتظاهرين وقتلة الشرطة ويكشف الرؤوس خاصة الذين يوزعون الدولارات على المتظاهرين وكشف هوية الذين أحرقوا أو منعوا الدوام ، وذكرت مصادر أن خسائر الأضرابات ( 33 مليار دولار ) طلاب كردستان والمناطق الغربية يذهبون للمدارس والجامعات وطلابنا منعهم أبناء الماجدات والجوكر .

10 . عدد القتلى 700 مبالغ فيه ذكرته القنوات المذكورة ، وللحقيقة ان في العراق جرائم قتل ونزاعات عشائرية وحوادث طرق وغرق وحرق وقتل غسلا للعار يومياً كلها اختفت طيلة 4 أشهر ، لقد سجلت وأضيفت الى انها جرائم تظاهرات للحصول على راتب شهيد بعدما قررت الحكومة ذلك ، اذهب لدوائر الشرطة والمستشفيات للتأكد من ذلك .

11 . ليس كل القتلى شهداء ، الذي هاجم الشرطة وأراد أحراق متجر أو حانوت أو بناية لقاء دولارات ودافع الشرطي عن نفسه وقتله هل تعتبره شهيداً وهو ابن ماجدة أو جوكر ، هل الذين قتلوا الشهيدين في العمارة والسيد البطاط في بغداد متظاهرون سلميّون يجب دعمهم من قِبَل إيران ؟!!

12 . أحيلك يا نزار لما قاله واعترف به أحد قادة تظاهرات الحرق في الناصرية ، في اليوتوب نشر يوم 7/6/2020 الناشط المدني حسين الغالبي ( بالصوت والصورة ) قال نصّاً ( بس وصلت حدها، لازم نجي، كافي ظلم، كافي حرق ، كافي سحل بالشارع ، كافي مظاهرات يديرها شخص جالس بالمقهى فوق ويصدر لنا قرارات بالتلفزيون ،كافي يأتي شخص يعطيكم مئة ألف ومئتي ألف ومئتين وخمسين ألفاً، ومليوناً ويقول لكم اذهبوا لمصفى النفط احرقوا مقرات الحشد ، إذا فيكم زلمة يقابلني واتحداه وأضع طينته على خده ، اتحداكم ، عشت معكم 4 شهور تاركاً زوجتي وأركض معكم.) جزاه الله هذا الشاب المحترم ، كشف بعض الأسرار ، فهل هذه مظاهرات سلمية ؟ أم هي مدفوعة الثمن لأسقاط عبد المهدي وتدمير العراق ، ألم يعترف وزير خارجية عمان بإرسال السعودية خمسة آلاف ارهابي عفن لتفجير نفسه في العراق هذا في البداية النفطية ما علاقة حرق مصافي النفط وموانئ التصدير بالتظاهرات السلمية ، حراس الموانئ والمصافي اذا دافعوا عن أنفسهم ومنعوا المتظاهرين من إقتحامها ، واطلقوا النار على الذين يصرون بقوة لأقتحامها وقتلوا واحداً ، فهل هو شهيد ؟

13 . التظاهرات بكل الدول تخضع لشروط ، الأجازة ويوقعها المسؤول عنها ويتعهد بسلميتها (كنّا نأخذ أنا والمرحوم عبد الصمد الفيلي اجازة التظاهرات من البلدية ونملأ استمارة أسئلة عن المناسبة والجهة المنظمة لها ( كنت أكتب جهة مستقلة ) وعدد المتظاهرين والمكان والزمان ومدة التظاهر وفي نفس الليلة يتصل بي مدير الشرطة المسؤولة عن حماية السفارات بأتاوة ، ويكرر نفس الأسئلة ويحذر من المساس ببناية السفارة وقطع الطرق ويرسل لنا شرطة تقيم الحواجز بيننا وبينها ) فلماذا يذهب المتظاهرون للخلاني عوض ساحة التحرير ؟ ألم يتخللها ممارسات لا أخلاقية قرب المطعم التركي ؟

14 . أخبرك بعد وقف التظاهرات أما السفارات بالخارج بعد الحرب الصدامية القذرة عام 1988 قررنا أنا والبطل المرحوم عبد الصمد بعمل معارض صور شهريّاً أمام السفارة نعرض فيها صور التعذيب في سجوم البعث وضحايا حلبجة والذي زود المرحوم عبد الصمد بالبوسترات هي سفارة ايران اضافة للسيد الدكتور عبد الصاحب الحكيم جزاهما الله خيراً ، كما ان السيد الدكتور عبد الصاحب الحكيم عمل اعتصاما في ساحة الطرف الأغر بعد وقف الحرب الصدامية القذرة عام 1988 ،وكان اطول اعتصام لمدة 333 اسبوعاً ، فلا نريد ظلم هؤلاء المجاهدين اثابهم الله حيث اوقفت الأحزاب المعارضة كل التظاهرات امام السفارة الصدامية بعد 1988 ، لا أدري هل هو يأس وخيبة أمل أم اتفاق سري والله اعلم ، وبالمناسة كان معي في اتاوة اخوان من الدعوة اعرفهم عندما كنت في الجزائر لم تسلم ايران من السنتهم شتماً وتوجيه اتهامات باطلة وبهتان بحجة انها تخلت عن العراقيين بقبولها وقف اطلاق النار ، والله يشهد كنت اكرر مقولتي ( اتريدون من ايران اسقاط صدام المدعوم من الغرب الرأسمالية والدول الأشتراكية ودول العربان ) ثم ترسل لكم طائرات لنقلكم لبغداد لتسلم المقاعد الوزارية ).

أخيراً أنصح الأخوة الملتزمين أن يُسَخّروا أقلامهم وجهودهم لكشف جرائم البعث بحق شعبنا التي أنست جرائم من سبقها ومن لحقها بدل أن يكشفها البعثيّون السابقون ممن استيقضت ضمائرهم ، الجمهورية الأسلامية هي الدولة الوحيدة التي وقفت الى جانب المظلومين والمستضعفين في العالم ، فقد أرسلت باخرتين محملتين بالأسلحة الى مسلمي البوسنة اثناء ابادة الصرب لهم ، احداهما صادرتها تركيا والثانية عن طريق قناة السويس ، وصادرها اللعين مبارك ، ابن دول العربان وغيرتهم حينذاك !

لولا العباءات التي التفّوا بها ماكنت أحسب أنّهم أعراب

نقول للمرتزقة والفسقة والنواصب والذين يكتبون بالريال والدولار :

اكتبوا ماشئتم …

كناطحِ صخرةٍ يوماً ليُوهِنها فلم يضرّها وأوهى قرنه الوعِلُ

والحمد لله رب العالمين .

علي محسن التميمي